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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تحرك برلماني عاجل لخفض أسعار الذهب في مصر

الذهب
الذهب

تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة لرئيس الوزراء ووزير المالية، بشأن مد فترة سريان قرار رئاسة مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات مصر من الذهب من الرسوم الجمركية سنة إضافية ، نظراً للمؤشرات الإيجابية التي انعكست على استقرار سوق الذهب في مصر خلال هذه الفترة جراء البدء في تنفيذ ذلك القرار.

وقالت الشريف في اقتراحها:" نشرت الجريدة الرسمية بتاريخ 10 مايو 2023 قرار مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر".

ضبط سوق الذهب في مصر

وأكملت ان هذا القرار يهدف إلى ضبط سوق الذهب في مصر بعد الاضطرابات والارتفاعات غير الطبيعية التي شهدها في الشهور السابقة جراء إرتفاع سعر الدولار ، ومع البدء في تنفيذ القرار إنخفض سعر المعدن النفيس بشكل ملحوظ ، مما أدى إلى إستقرار التعاملات بسوق الذهب نتيجة زيادة المتاح ، مما أحدث حالة من التناسب بين المعروض والمطلوب ، ما ترتب عليه انخفاض السعر بشكل كبير .

مد قرار إعفاء واردات مصر من الذهب

وطالبت الشريف رئاسة مجلس الوزراء بمد فترة سريان القرار لمدة عام ، بدلاً من 6 أشهر ، نظراً للمؤشرات الإيجابية المتوقعة على سوق الذهب المحلي بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام نتيجة الاستمرار في تلك الإعفاءات الجمركية على الذهب.

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