عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم 25-1-2024

سعر الذهب
سعر الذهب

شهد   سعر الذهب في مصراستقرارا مع مستهل تعاملات اليوم الخميس الموافق 25-1-2024، علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة ودون أي تغيير يذكر في سعر الجرام الواحد.

ومع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، ارتفع سعر المعدن الأصفر مسجلا زيادة قدرها 100 جنيه في الجرام الواحد في المتوسط داخل محلات الصاغة 

لأول مرة.. سعر الجنيه الذهب يتخطى الـ 30 ألفا

الجنيه سجل رقما تاريخيا.. إلى أين وصل سعر الذهب اليوم في مصر؟

سعر عيار 21 

وسجل سعر أشهر أعيرة الذهب وهو عيار 21 الأكثر تداولا نحو 3775 جنيها للبيع و 3825 جنيها للشراء .

سعر عيار 24

وصل سعر أغلي أعيرة الذهب وهو عيار 24 نحو 4314 جنيها للبيع و 4371 جنيها للشراء

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة المختلفة نحو 3235 جنيها للبيع و 3275 جنيها للشراء .

سعر عيار 14

بلغ سعر أدني أعيرة الذهب وهو عيار 14 الأقل تداولا نحو 2523 جنيها للبيع و 2557 جنيها  للشراء.

سعر أوقية الذهب 

كما وصل سعر أوقية الذهب لنحو 2031 دولار للبيع و 2032 دولار للشراء.

سعر  الجنيه 

ووصل سعر الجنيه الذهب لنحو 30.2 ألف جنيه للبيع و 30.6 ألف جنيه للشراء.

إيقاف السعر

وعلي سياق متصل أوقف عددا من المنصات المتخصصة في تسعير المعدن الأصفر، لحين إشعار آخر، معتبرا أنه سيتم اعلان الأسعار المعمول بها في الأسواق في حال تلاشي حالة الاضطراب الراهن.

 

سعر الذهب عالميًا

 

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب خلال جلسة اليوم الأربعاء في ظل تراجع في مستويات الدولار الأمريكي وذلك قبل صدور عدد من البيانات الهامة عن الاقتصاد الأمريكي هذا الأسبوع، بينما يستمر الذهب في إيجاد الدعم من التوترات الجيوسياسية التي تزيد الطلب على الملاذ الآمن. 

 

وسجّل الذهب عالميًا اليوم عند 2025 دولارًا للأونصة.

الذهب والتحديات العالمية

يتعرض الذهب لضغوط سلبية منذ بداية العام ليتحرك عكس التوقعات التي كانت تشير إلى اتجاه إيجابي للذهب وفقاً للتوقعات التاريخية لحركة الذهب خلال شهر يناير، ولكن قوة الدولار الأمريكي التي بدأت من منتصف شهر ديسمبر أنهت فرص تعافي الذهب.

في سياق منفصل أعلنت شركة سنتامين العالمية صاحبة امتياز التنقيب عن الذهب في منجم السكري عن مستهدف لزيادة الإنتاج إلى 470500 أونصة خلال العام الجاري بأعلى من 450 ألف أونصة في عام 2023.

 

أما عن مبادرة زيرو جمارك فقد ساهمت في دخول ذهب معفي من الجمارك مع العائدين من الخارج بنحو 3.8 طن خلال 8 أشهر بحسب تصريح رئيس مصلحة الجمارك المصرية، يأتي هذا بعد موافقة رئاسة الوزراء على مد فترة عمل المُبادرة 6 أشهر إضافية لتنتهي في مايو 2024 القادم.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الذهب في مصر مال واعمال اخبار مصر سعر عيار 24 اليوم Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاه في المستشفي.. شاهد أول ظهور لياسمين عبدالعزيز خلال زيارتها لأحمد العوضي

اقترب من 5000 جنيه|قفزة جنونية في أسعار الذهب لأول مرة.. وعيار 21 مفاجأة

فيفا يصدم ليفربول| منع صلاح من المشاركة مع الريدز.. وكلوب يحرج اتحاد الكرة

مفاجأة غير سعيدة لطبيب تجميل وجه ريهام سعيد.. صور

خريطة سقوط الأمطار.. والأرصاد تحذر من الصقيع والبرودة الشديدة

بدءا من اليوم الخميس.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء

اتهامات إسرائيل وتأثير أزمة الملاحة على مصر.. السيسي يكشف الحقائق

إصابة إمام عاشور بارتجاج في المخ.. والأهلي يبحث عن بديل الشناوي

موضوعات متعلقة

سعر الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

طارق سليمان: الشناوي يتحمل مسؤولية الهدف الثاني لمنتخب الرأس الأخضر

دفع حياته مقابل توك توك خردة.. تفاصيل مؤلمة في مقت.ل طفل أوسيم

سعر الدولار في البنوك اليوم 25-1-2024

ارتجاج بالمخ|إصابة أفضل لاعب في منتخب مصر قبل لقاء الكونغو..كيف يتصرف فيتوريا؟

دعاء النصف من رجب.. أفضل الكلمات لأجمل شهور العام

حوار| أسباب ارتفاع أسعار الأسماك.. والمصيلحي يكشف عوامل خفضها وزيادة الإنتاج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تنبأها بطلاق ياسمين عبدالعزيز والعوضي|ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتصريح جديد

منى زكي بفستان قصير في العرض الخاص لفيلم رحلة 404| شاهد

كلاكيت 3 مرة.. أمينة خليل تثير الجدل بفساتين مكشوفة الظهر

أزمة جديدة.. طائرة بوينج تفقد عجلة المقدمة.. شاهد التفاصيل

فيديو

خالد فرج يكشف تفاصيل جديدة حول زيارة ياسمين عبدالعزيز للعوضي

صلاة الجنازة على أحمد أبو لطيف تثير غضب رواد التواصل الاجتماعي

كوثر مختار : سعيدة إني طلعت ورق فيلم مقسوم | خاص

فتح إيده وقفلها كتير.. تحليل لغة جسد محمد صلاح أثناء المؤتمر الصحفي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ