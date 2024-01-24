أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. عيار 21 وصل كام

يقدم موقع “صدى البلد”، نشرة مفصلة عن أسعار الذهب، حيث تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر مستويات قياسية خلال هذه الفترة، خاصة منذ بداية 2024.

الذهب

سعر الذهب الآن في مصر

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن أسعار الذهب اليوم في مصر، إذ يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير منهم، وهو مرتبط بالاقتصاد العالمي.

سعر الذهب اليوم مصر

عيار 24

4371.5

بيع

4314.25

شراء

عيار 22

4007.25

بيع

3954.75

شراء

عيار 21

3825

بيع

3775

شراء

عيار 18

3278.5

بيع

3235.75

شراء

عيار 14

2550

بيع

2516.75

شراء

عيار 12

2185.75

بيع

2157.25

شراء

عيار 9

1639.25

بيع

1617.75

شراء

جنيه ذهب

30600

بيع

30200

شراء

أونصة

2031 $

بيع

2030 $

شراء





سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها، فيما قد يتراوح بين 80 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة، يبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد .

مصنعية سبائك الذهب، يتم حسابها بداية من نحو 35 جنيها فيما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، ويبحث الكثير عن سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة.