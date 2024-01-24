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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جنون الذهب|قفزة غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر.. والجرام يصل 4500 جنيه رسميًا

الذهب
الذهب

قفزت أسعار الذهب اليوم في مصر، بشكل غير مسبوق لتسجل أعلى مستويات في تاريخها محليًا إذ تحرّك الأصفر مُجددًا في محلات الصاغة وتخطى سعر الجرام عيار 24 ، 4500 جنيه بالمصنعية وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء السبائك والجنيهات الذهب.

وتحرّك سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو يتخطى 3800 جنيه بدون مصنعية على المشغولات كأعلى سعر اليوم 24 يناير.

سعر الذهب اليوم عيار 21 

قفز سعر الجرام من عيار 21 الذي يُفضله الكثير عند شراء المشغولات بكافة أنواعها من محلات الصاغة ليسجل نحو 4000 جنيه بالمصنعية.

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أسعار الذهب

وتحرّك  سعر الذهب الى أعلى قمة في تاريخه محليًا، اليوم الأربعاء 24 يناير 2023، ووصل سعر الجرام الأشهر عند شراء المشغولات الذهبية وهو عيار 21 إلى أكثر من 3825 جنيهًا رسميًا لأول مرة وسجّل الجنيه نحو 30600 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18 اليوم 

كما تحرّك  سعر الذهب اليوم في مصر من عيار 18 ليبدأ الجرام اليوم من 3278.5 جنيه للشراء بعد 3137 جنيهًا للشراء أمس وهو ما يبحث عنه الكثير لشراء بعض أنواع المشغولات.

ويهتم الكثير بالبحث عن سعر عيار 18 اليوم، بدون أي مصنعية أو ضريبة أو دمغة، وبالمصنعية  ويُعد من الأعيرة الشهيرة والمنتشرة جدًا لشراء المشغولات الذهبية عند الزواج، خاصة الدبل والخواتم.

الذهب 

سعر الذهب اليوم في مصر

كما شهد سعر الجنيه الذهب في مصر، قفزة جنونية وهو الذي يُقبل عليه الكثير من أجل الاستثمار، ويرغب الكثيرون في متابعة سعره يومياً سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية.

وسجّل سعر الجنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، حركة ليبدأ من نحو 30600 جنيه للشراء بعد 29280 جنيهًا للشراء أمس بفارق يزيد على 1300 جنيه.

سعر الذهب مباشر 

وفي هذا التقرير يقدم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب بمختلف أعيرته بدون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير من حين لآخر على مدار اليوم: 

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأربعاء في مصر: 4371 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء : 3825 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الأربعاء : 3278 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء عيار 14 للشراء: 2550 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء عيار 24 للبيع: 30200 جنيه، والشراء 30600 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

عند شراء المشغولات يهتم الراغبون في الشراء بالتعرف على  سعر مصنعية الذهب، خاصة مصنعية عيار 21، يكون بنسبة كبيرة بدءًا من 80 وحتى 150 جنيهًا ، وقد تبدأ من 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية.

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