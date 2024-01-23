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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم .. فيديو

اسعار الذهب
اسعار الذهب

عاودت أسعار الذهب الارتفاع  مساء تعاملات اليوم الثلاثاء 23-1-2024، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية وفي كافة محالات الصاغة.

خلال الـ 7 ايام الماضية، شهدت أسعار الذهب تغيرات كبيرة حيث ارتفع سعر جرام الذهب نحو 300 جنيه تقريبا .

سجل سعر الذهب عالميا 2025 دولار للأوقية وشهدت أسعار الذهب تغيرات كبيرة في أسعار الذهب على مدار الأسبوع الماضي، حيث تتراوح زيادة الأسعار 300 جنيه للجرام على مدار الأيام  الماضية.

قال احمد ناصر أحد تجار الذهب بالقناطر الخيرية  ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الحالية  بسبب التوتر الموجود بالمنطقة حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 24 الي4286 وعيار 21 وصل سعره الي 3750 وعيار 18 الي 3214جنيه والجنيه الذهب 30000 جنيه .

أشار ناصر إلى أن الإقبال الفترة الحالية  اصبح ضعيف  سوأ علي السبائك الذهب والجنيهات الذهب ومن يقوم بالشراء خلال الفترة الحالية للحفاظ علي سعر صرف الجنيه امام الدولار مشيرا ان يتراوح أسعار مصنعية السبائك الذهب والجنيهات الذهب من 55 جنيها للجرام لتصل الي 70 جنيها بتختلف باختلاف الوزن، اما المشغولات الذهبية تبدأ مصنعيتها من 100 جنيها ويمكن ان تصل 200 جنيها بتختلف باختلاف شكل المشغولات ووزنها.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=697853492191285&id=100053232286266&sfnsn=scwspwa&mibextid=9R9pXO
 

200 جنيه الجنيه أمام الدولار المشغولات الذهبية تعاملات اليوم جرام الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب عيار 24 سعر صرف الجنيه أمام الدولار مشغولات الذهب للأوقية

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