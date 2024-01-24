225 جنيها دفعة واحدة|تحرك جديد يضرب أسعار الذهب اليوم..وهذه قيمة الجنيه الآن

سجلت أسعار الذهب مستويات تاريخية جديدة، حيث ارتفع سعر الذهب منذ بداية عمل الاسواق الاسبوع الجاري بنحو 225 جنيها للجرام.

حيث افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات أمس الثلاثاء عند المستوى 3660 جنيها للجرام ووصل إلى 3825 جنيها بختام التعاملات، بارتفاع بلغ 225 جنيها.

يأتي هذا بعد أن ارتفع اول أمس بمقدار 60 جنيها، حيث أغلق عند أعلى مستوى تاريخي 3660 جنيها للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 3600 جنيه للجرام.

سعر الذهب عالميا

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب خلال جلسة اليوم الاربعاء في ظل تراجع في مستويات الدولار الأمريكي وذلك قبل صدور عدد من البيانات الهامة عن الاقتصاد الأمريكي هذا الأسبوع، بينما يستمر الذهب في إيجاد الدعم من التوترات الجيوسياسية التي تزيد الطلب على الملاذ الآمن.

وسجل الذهب عالميا اليوم عند 2025 دولارا للأونصة.

يتعرض الذهب لضغوط سلبية منذ بداية العام ليتحرك عكس التوقعات التي كانت تشير إلى اتجاه إيجابي للذهب وفقاً للتوقعات التاريخية لحركة الذهب خلال شهر يناير، ولكن قوة الدولار الأمريكي التي بدأت من منتصف شهر ديسمبر أنهت فرص تعافي الذهب.



سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3279 بيع

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 3825 جنيها

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 4371 جنيها

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 30600 جنيها

في سياق منفصل أعلنت شركة سنتامين العالمية صاحبة امتياز التنقيب عن الذهب في منجم السكري عن مستهدف لزيادة الإنتاج إلى 470500 أونصة خلال العام الجاري بأعلى من 450 ألف أونصة في عام 2023.

أما عن مبادرة زيرو جمارك فقد ساهمت في دخول ذهب معفي من الجمارك مع العائدين من الخارج بنحو 3.8 طن خلال 8 أشهر بحسب تصريح رئيس مصلحة الجمارك المصرية، يأتي هذا بعد موافقة رئاسة الوزراء على مد فترة عمل المبادرة 6 أشهر إضافية لتنتهي في مايو 2024 القادم.