أوقفوا الشراء فورا| جرام الذهب يقفز 1000 جنيه لهذا السبب

قفزت أسعار الذهب في مصر، بشكل غير مسبوق لتسجل أعلى مستويات في تاريخها محليًا، الأمر الذي أجبر المنصات المختلفة على وقف تحديث الأسعار لحين ضبط السوق ، نظرا لأن الأسعار المتداولة لا تعبر عن السعر الحقيقي للمعدن حاليا.

وففقا لأخر تحديث قبل وقف الإعلان عن الأسعار، تحرّك الأصفر في محلات الصاغة وتخطى سعر الجرام عيار 24 ، 4500 جنيه بالمصنعية ليقارب عيار 24 من 5000 جنيه لأول مرة في تاريخه على بعض المشغولات الذهبية، وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء السبائك والجنيهات الذهب.

وتحرّك سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو يتخطى 3850 جنيها بدون مصنعية على المشغولات، بعد 2850 جنيها يوم 7 يناير الجاري، ليقفز الجرام ينحو 1000 جنيه خلال أيام.

سعر الذهب اليوم عيار 21

قفز سعر الجرام من عيار 21 الذي يُفضله الكثير عند شراء المشغولات بكافة أنواعها من محلات الصاغة ليسجل نحو 4000 جنيه أو يزيد بالمصنعية.

أسعار الذهب

وكان قد سعر الذهب الى أعلى قمة في تاريخه محليًا، ووصل سعر الجرام الأشهر عند شراء المشغولات الذهبية وهو عيار 21 إلى أكثر من 3855 جنيهًا رسميًا لأول مرة وسجّل الجنيه نحو 30840 جنيهًا.

الذهب

سعر الذهب عيار 18 اليوم

كما تحرّك سعر الذهب اليوم في مصر من عيار 18 ليبدأ الجرام اليوم من 3304 جنيهات بعد 3278.5 جنيه، وهو ما يبحث عنه الكثير لشراء بعض أنواع المشغولات عند الزواج.

ويهتم الكثير بالبحث عن سعر عيار 18 اليوم، بدون أي مصنعية أو ضريبة أو دمغة، وبالمصنعية ويُعد من الأعيرة الشهيرة جدًا لشراء المشغولات الذهبية عند الزواج، خاصة "الدبل والخواتم والغوايش" وغيرها.

سعر الذهب اليوم في مصر

كما شهد سعر الجنيه الذهب في مصر، قفزة جنونية وهو الذي يُقبل عليه الكثير من أجل الاستثمار، ويرغب الكثيرون في متابعة سعره يومياً سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية.

وسجّل سعر الجنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، حركة ليبدأ من نحو 30840 جنيه للشراء بعد 29800 جنيه للشراء.

الذهب

سعر الذهب مباشر

وفي هذا التقرير يقدم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب بمختلف أعيرته بدون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير من حين لآخر على مدار اليوم:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الجمعة في مصر: 4405 جنيهًات.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة : 3855 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الجمعة : 3304 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الجمعة عيار 14 للشراء: 2570 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الجمعة عيار 24 للبيع: 30440 جنيها، والشراء 30840 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

عند شراء المشغولات يهتم الراغبون في الشراء بالتعرف على سعر مصنعية الذهب، خاصة مصنعية عيار 21، يكون بنسبة كبيرة بدءًا من 80 وحتى 150 جنيهًا ، وقد تبدأ من 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية.

من جانبه قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب عبر الإنترنت، إننا نعيش مرحلة ضبابية في الأسعار، مشيرا إلى أن السعر الحالي لجرام الذهب عيار 21 هو 3855 جنيها.

وأضاف، خلال مداخلة تليفزينية قبل ساعات، ، أننا نرى أن الأسعار الحالية للذهب مبالغ فيها، خاصة داخل السوق المحلي، موضحًا أن السعر العالمي للأوقية 2015 دولار، بينما في مصر مرتفع جدًا.

سر الارتفاع الجنوني

وأشار إلى أن توجه الدولة الحالي يعتمد على توفير الدولار للسلع الأساسية، ولذلك توقف استيراد الذهب من الخارج، ولهذا الذهب الموجود بالسوق محدود، والطلب عليه كبير جدًا، وبسبب هذا الأسعار مرتفعة، لأن عامل العرض والطلب مؤثر، ويتحكم في الأسعار.

ولفت "إمبابي"، إلى أنه لا ينصح بشراء الذهب في ظل الارتفاعات المخفية الحالية لسعر الذهب، مناشدًا المواطنين بعدم المضاربة في الذهب، واستخدامه في الادخار فقط والزينة وليس المضاربة، لأن هذا يضر بالسوق.