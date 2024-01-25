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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقترب من 5000 جنيه|قفزة جنونية في أسعار الذهب لأول مرة.. وعيار 21 مفاجأة

الذهب
الذهب

قفزت أسعار الذهب اليوم في مصر، بشكل غير مسبوق مجددا لتسجل أعلى مستويات في تاريخها محليًا إذ تحرّك الأصفر مُجددًا في محلات الصاغة وتخطى سعر الجرام عيار 24 ، 4500 جنيه بالمصنعية وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء السبائك والجنيهات الذهب.

وتحرّك سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو يتخطى 3850 جنيها بدون مصنعية على المشغولات كأعلى سعر اليوم 25 يناير، ليقارب عيار 24 من 5000 جنيه لأول مرة في تاريخه على بعض المشغولات الذهبية.

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سعر الذهب اليوم عيار 21 

قفز سعر الجرام من عيار 21 الذي يُفضله الكثير عند شراء المشغولات بكافة أنواعها من محلات الصاغة ليسجل نحو 4000 جنيه أو يزيد بالمصنعية.

الذهب

أسعار الذهب

وتحرّك  سعر الذهب الى أعلى قمة في تاريخه محليًا، اليوم الأربعاء 24 يناير 2023، ووصل سعر الجرام الأشهر عند شراء المشغولات الذهبية وهو عيار 21 إلى أكثر من 3855 جنيهًا رسميًا لأول مرة وسجّل الجنيه نحو 30840 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18 اليوم 

كما تحرّك  سعر الذهب اليوم في مصر من عيار 18 ليبدأ الجرام اليوم من 3304 جنيهات بعد 3278.5 جنيه للشراء أمس و بعد 3137 جنيهًا للشراء أمس الاول وهو ما يبحث عنه الكثير لشراء بعض أنواع المشغولات.

ويهتم الكثير بالبحث عن سعر عيار 18 اليوم، بدون أي مصنعية أو ضريبة أو دمغة، وبالمصنعية  ويُعد من الأعيرة الشهيرة والمنتشرة جدًا لشراء المشغولات الذهبية عند الزواج، خاصة الدبل والخواتم.

سعر الذهب اليوم في مصر

كما شهد سعر الجنيه الذهب في مصر، قفزة جنونية وهو الذي يُقبل عليه الكثير من أجل الاستثمار، ويرغب الكثيرون في متابعة سعره يومياً سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية.

وسجّل سعر الجنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، حركة ليبدأ من نحو 30840 جنيه للشراء بعد  29800 جنيه للشراء قبل ساعات بفارق يزيد على 1000 جنيه.

سعر الذهب مباشر 

وفي هذا التقرير يقدم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب بمختلف أعيرته بدون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير من حين لآخر على مدار اليوم: 

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الخميس في مصر: 4405 جنيهًات.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس : 3855 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الخميس : 3304 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الخميس  عيار 14 للشراء: 2570 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الخميس  عيار 24 للبيع: 30440 جنيها، والشراء 30840 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

عند شراء المشغولات يهتم الراغبون في الشراء بالتعرف على  سعر مصنعية الذهب، خاصة مصنعية عيار 21، يكون بنسبة كبيرة بدءًا من 80 وحتى 150 جنيهًا ، وقد تبدأ من 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية.

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