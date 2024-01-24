100 جنيه زيادة جديدة في سعر الذهب.. والمنصات تترقب لحين استقرار السوق

استمر تصاعد سعر الذهب في مصر لأقصى مستوى له مع ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بمقدار 100 جنيه في الجرام الواحد في المتوسط، داخل محلات الصاغة، مقارنة بما كان عليه سعر المعدن الأصفر أمس.

وسجل سعر أشهر أعيرة الذهب، وهو عيار 21 الأكثر تداولا نحو 3775 جنيها للبيع و3825 جنيها للشراء .

وصل سعر أغلي أعيرة الذهب وهو عيار 24 لنحو 4314 جنيها للبيع و4371 جنيها للشراء.

سجل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة المختلفة نحو 3235 جنيها للبيع و 3275 جنيها للشراء .

بلغ سعر أدني أعيرة الذهب وهو عيار 14 الأقل تداولا نحو 2523 جنيها للبيع و2557 جنيها للشراء.

ووصل سعر أوقية الذهب لنحو 2031 دولار للبيع و 2032 دولار للشراء.

فيما وصل سعر الجنيه الذهب لنحو 30.2 ألف جنيه للبيع و 30.6 ألف جنيه للشراء.

وفي سياق متصل، أوقفت مجموعة من المنصات المتخصصة في تسعير المعدن الأصفر إعلان أسعار الذهب لحين إشعار آخر، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان الأسعار المعمول بها في الأسواق؛ في حال تلاشي حالة الاضطراب الراهن.

سعر الذهب عالميًا

أسعار الذهب عالميًا تراجعت خلال جلسة اليوم الأربعاء في ظل تراجع في مستويات الدولار الأمريكي وذلك قبل صدور عدد من البيانات الهامة عن الاقتصاد الأمريكي هذا الأسبوع، بينما يستمر الذهب في إيجاد الدعم من التوترات الجيوسياسية التي تزيد الطلب على الملاذ الآمن.

وسجّل الذهب عالميًا اليوم عند 2025 دولارًا للأونصة.

الذهب والتحديات العالمية

يتعرض الذهب لضغوط سلبية منذ بداية العام ليتحرك عكس التوقعات التي كانت تشير إلى اتجاه إيجابي للذهب وفقاً للتوقعات التاريخية لحركة الذهب خلال شهر يناير، ولكن قوة الدولار الأمريكي التي بدأت من منتصف شهر ديسمبر أنهت فرص تعافي الذهب.

في سياق منفصل أعلنت شركة سنتامين العالمية صاحبة امتياز التنقيب عن الذهب في منجم السكري عن مستهدف لزيادة الإنتاج إلى 470500 أونصة خلال العام الجاري بأعلى من 450 ألف أونصة في عام 2023.

أما عن مبادرة زيرو جمارك فقد أسهمت في دخول ذهب معفي من الجمارك مع العائدين من الخارج بنحو 3.8 طن خلال 8 أشهر بحسب تصريح رئيس مصلحة الجمارك المصرية، يأتي هذا بعد موافقة رئاسة الوزراء على مد فترة عمل المُبادرة 6 أشهر إضافية لتنتهي في مايو 2024.