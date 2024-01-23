مفاجأة حوّل طقس الـ 72 ساعة المقبلة.. وآخر مستجدات الذهب والدولار|أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، اليوم الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ونرصد لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:



يوما الخميس والجمعة.. تنويه عاجل من الأرصاد بشأن الطقس

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الحالة الجوية بدأت في التغير بشكل كبير منذ أمس، الاثنين، حيث تسجل درجات الحرارة انخفاضات على مدار أيام هذا الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل.



سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024

استعرضت الإعلامية هند النعساني، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024، وذلك خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية “صدى البلد”.

إمام عاشور السبب.. لاعب الزمالك السابق يوجه رسالة لنجم الأهلي

أكد الكابتن عفت نصار لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر، أن معدل الأعمار في المنتخب المصري كبير، وأن المدير الفني لـ المنتخب المصري فيتوريا، عليه دور في توظيف اللاعبين في الملعب بكل مباراة.



الذهب مستمر في الصعود.. الشعبة تفجر مفاجأة عن الأسعار

أكد نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن الذهب سلعة عالمية وله أهميته، وأنه من السلع الحساسة، التي تتأثر بالأحداث العالمية، وسعر الدولار، وسعر الأوقية العالمية.



الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اليوم وسقوط أمطار على السواحل

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الثلاثاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



الرئيس السيسي وبوتين يشهدان صب الخرسانة بمحطة الضبعة للطاقة النووية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي عبر الفيديو كونفرانس بدء صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية.



الرئيس الروسي: مشروع الضبعة النووية سيعزز الطاقة والاقتصاد المصري

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: إن محطة الضيعة النووية ستنعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري.



خبير علاقات دولية: التعاون المصري الروسي ساهم في تدشين محطة الضبعة النووية

قال الدكتور منجي بدر، الوزير المفوض الأسبق وخبير العلاقات الدولية، إن التعاون المصري الروسي في مجال الطاقة الذرية بدأ منذ فترة طويلة وتحديدا عام 1956، وذلك بإنشاء محطة أنشاص لأبحاث استخدام الطاقة الذرية في المجال السلمي.



هل تأثر منتخب مصر بغياب محمد صلاح أمام كاب فيردي؟.. ناقد رياضي يوضح

قال طلال أبو سيف، الناقد الرياضي، إن غياب اللاعب محمد صلاح يعد شيئا سلبيا بالنسبة لمنتخب مصر، مشيرا: “صلاح نجم كبير وأصاب.. وغيابه أمام كاب فيردي أثر".