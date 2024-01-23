عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتحرك جديد لـ عيار 21|أخبار تهمك

خدمات تهمك
خدمات تهمك

الذهب اليوم.. قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء 23-1-2024، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.
 

 ومن خلال التقرير التالي، نستعرضها لكم:

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 4114 جنيها للجرام.

 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3600 جنيها.

 

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3085 جنيها للجرام.

 

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 28.800 جنيه.
 

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم:
 

سعر الدولار اليوم

 

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو

سعر اليورو 33.74 جنيه للبيع، و 33.59 جنيه للشراء

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.37 جنيه للبيع، و39.23 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.57  جنيه للبيع، و100.22 جنيه للشراء .

فيما كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إننا بدأنا نشعر بانخفاض في درجات الحرارة، بداية من الأمس، متابعة: درجة الحرارة العظمى اليوم تصل إلى 19 درجة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أننا نتأثر بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة، التي ستعمل على حجب أشعة الشمس.

 

واسترسلت: نتأثر بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، مما سيساهم في زيادة الشعور بانخفاض درجات الحرارة، محذرة من انخفاض درجات الحرارة ليلا.

وأكملت: الأجواء ستكون شديدة البرودة على معظم محافظات الجمهورية، قد تصل إلى حد الصقيع، في وسط سيناء والوادي الجديد.


وأوضحت أننا سنتأثر بتساقط أمطار متوسطة، قد تصل إلى غزيرة، متابعة: سيكون هناك اعتدال في سرعات الرياح على البحر الأحمر والمتوسط.

ونوهت باستمرار الأجواء الشتوية وفرص تساقط الأمطار حتى بداية الأسبوع القادم، مناشدة المواطنين بمتابعة الأحوال الجوية يوميا.
 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء:

العظمى الصغرى

القاهرة 19- 12


الإسكندرية 18  - 13


الإسماعيلية 18 - 13


الغردقة 24 -14

 

المنيا 19- 8

 

أسوان 25 - 12


سوهاج 23 - 9

الذهب سعر الذهب اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الجنيه الذهب الدولار سعر الدولار اليوم الأرصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

الجرام يتخطى 4000 جنيه رسميا|تحرك سعر الذهب مجددا بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى| هل انفصاله عن ياسمين عبد العزيز وراء تدهور صحته؟

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.. كم سجل سعر الكيلو في البورصة؟

إمام عاشور السبب.. لاعب الزمالك السابق يوجه رسالة لنجم الأهلي

نتنياهو يعترف: الاحتلال يواجه أصعب أيام الحرب.. وبدء التحقيق في كارثة "المغازي"

موعد مباراة مصر القادمة في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية

ترشيحاتنا

ركوب الخيل في مياه البحر يجذب السياح إلى شواطئ الغردقة

جريمة الجيزة .. كشف لغز سرقة دكتور داخل صيدلية في 6 أكتوبر

تطورات حالة أحمد العوضي الصحية.. ومحمود حمدان يحذف بوست مرض الفنان

زيادة 70 جنيها.. أسعار الذهب تحقق أرقامًا قياسية اليوم محليًا وعالميًا

الترتيبات جارية.. الكرملين يعلق على زيارة بوتين المرتقبة إلى تركيا

سلاح ومخدرات .. الداخلية تداهم البؤر الإجرامية في 3 محافظات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح بوسترات فردية لنجوم فيلم درويلة.. شاهد

فستان نادين نجيم في حفل JoyAward يثير ضجة| سعره خرافي

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان منى زكي بحفل JoyAward| شاهد

بعد 4 سنوات من الاعتزال.. أحدث ظهور لـ"مي فخري" وسر ابتعادها عن التمثيل

فيديو

القوات المسلحة تهدي "تحت السيطرة" لوزارة الداخلية بمناسبة العيد 72 للشرطة المصرية

بعد 4 سنوات من الاعتزال.. أحدث ظهور لـ"مي فخري" وسر ابتعادها عن التمثيل

قصة شائعة حول ابنة الشيخ محمد سيد طنطاوي .. كيف رد عباس شومان وعبد الله رشدي؟

مقطع فيديو تنحبس له الأنفاس لطائرات لحظة هبوطها.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ