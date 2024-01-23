مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتحرك جديد لـ عيار 21|أخبار تهمك

الذهب اليوم.. قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء 23-1-2024، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.



ومن خلال التقرير التالي، نستعرضها لكم:

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 4114 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3600 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3085 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 28.800 جنيه.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم:



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.74 جنيه للبيع، و 33.59 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.37 جنيه للبيع، و39.23 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.57 جنيه للبيع، و100.22 جنيه للشراء .

فيما كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إننا بدأنا نشعر بانخفاض في درجات الحرارة، بداية من الأمس، متابعة: درجة الحرارة العظمى اليوم تصل إلى 19 درجة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أننا نتأثر بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة، التي ستعمل على حجب أشعة الشمس.

واسترسلت: نتأثر بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، مما سيساهم في زيادة الشعور بانخفاض درجات الحرارة، محذرة من انخفاض درجات الحرارة ليلا.

وأكملت: الأجواء ستكون شديدة البرودة على معظم محافظات الجمهورية، قد تصل إلى حد الصقيع، في وسط سيناء والوادي الجديد.



وأوضحت أننا سنتأثر بتساقط أمطار متوسطة، قد تصل إلى غزيرة، متابعة: سيكون هناك اعتدال في سرعات الرياح على البحر الأحمر والمتوسط.

ونوهت باستمرار الأجواء الشتوية وفرص تساقط الأمطار حتى بداية الأسبوع القادم، مناشدة المواطنين بمتابعة الأحوال الجوية يوميا.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء:

العظمى الصغرى

القاهرة 19- 12



الإسكندرية 18 - 13



الإسماعيلية 18 - 13



الغردقة 24 -14

المنيا 19- 8

أسوان 25 - 12



سوهاج 23 - 9