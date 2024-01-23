سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024

استعرضت الإعلامية هند النعساني، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024، وذلك خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية “صدى البلد”.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم:

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.74 جنيه للبيع، و 33.59 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.37 جنيه للبيع، و39.23 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.57 جنيه للبيع، و100.22 جنيه للشراء .