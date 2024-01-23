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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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يوما الخميس والجمعة.. تنويه عاجل من الأرصاد بشأن الطقس

حالة الطقس
حالة الطقس

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الحالة الجوية بدأت في التغير بشكل كبير منذ أمس، الاثنين، حيث تسجل درجات الحرارة انخفاضات على مدار أيام هذا الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل.

وقال “القياتي"، تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، إن العظمى تسجل بين 18 و19 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، لافتًا إلى أن درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير خلال فترة الليل، حيث تسيطر أجواء مائلة للبرودة خلال فترة النهار وشديدة البرودة خلال فترة الليل.
 

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الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اليوم وسقوط أمطار على السواحل

خريطة سقوط الأمطار

وأضاف الدكتور محمود القياتي، أن هناك فرصا سقوط أمطار على السواحل الشمالية للجمهورية ومحافظات الوجه البحري، ومتوقع اليوم فرص سقوط أمطار متوسطة على محافظات ومدن الساحل الشمالي ومنها الإسكندرية ومطروح ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء.

وأوضح عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الأمطار قد تصل خفيفة للمناطق الداخلية ومنها القاهرة الكبرى، ومتوقع غدًا، الأربعاء، أن تكون فرص الأمطار أقل من اليوم، وتعاود الكميات زيادتها على السواحل الشمالية يومي الخميس والجمعة.
 

الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى امطار

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