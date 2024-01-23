صحفي ديلي ميل مفجر تصريحات كلوب عن عودة صلاح: من حق الجماهير تغضب

كشف لويس ستيل الصحفي بجريدة ديلي ميل البريطانية عن كواليس جديدة في أزمة مغادرة محمد صلاح، لمعسكر منتخب مصر في كوت ديفوار، والعودة لصفوف ليفربول لاستكمال علاجه.

وقال ستيل في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أمم أفريقيا مع الإعلامي مدحت شلبي على mbc مصر إن صلاح سيبدأ برنامجه العلاجي غدا الأربعاء مع الريدز

وأضاف إن تغريدة رامي عباس وكيل صلاح اثارت قلق الجميع بعد إعلانه أن الإصابة قد تحتاج من 21 حتى 28 يوما

وحرص شلبي على سؤال لويس ستيل هل واقعة صلاح شائعة في إنجلترا ، بمعنى أدق هل في حالة وجود بيلينجهام نجم ريال مدريد مع منتخب إنجلترا وتعرض للإصابة هل تتركونه يعود لفريقه.

وهنا جاوب الصحفي الإنجليزي قائلا في حالة حدوث هذا الأمر سيغضب الشعب الإنجليزي بشدة لذلك حق الشعب المصري أن يغضب بعد قرار صلاح بترك معسكر الفراعنة.