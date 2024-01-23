إمام عاشور السبب.. لاعب الزمالك السابق يوجه رسالة لنجم الأهلي

أكد الكابتن عفت نصار لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر، أن معدل الأعمار في المنتخب المصري كبير، وأن المدير الفني لـ المنتخب المصري فيتوريا، عليه دور في توظيف اللاعبين في الملعب بكل مباراة.



وأضاف لاعب الزمالك السابق، خلال تصريحات تلفزيونية، أن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر كان السبب في الهدف الأول الذي أحرز في منتخب مصر أمام الرأس الأخضر، ببطولة الأمم الأفريقية.



ولفت إلى أن إمام عاشور، كان سبب ضياع الكرة في البداية، وبعد ذلك تم الهجوم على المنتخب، ولكن في الشوط الثاني قدم الأفضل، وأن إمام عاشور، يحتاج تقديم أفضل من ذلك.



وأوضح أن إمام عاشور، يجب أن يركز في المباريات المقبلة، لتقديم كل ما لديه، وعليه ‘دم النظر لـ الكاميرا الملعب أثناء المباراة.



