عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مسيرتنا جميلة| تصريحات نارية من فيتوريا عقب تأهل المنتخب لدور الـ16 بأمم إفريقيا

فيتوريا
فيتوريا

أكد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، أن المنتخب كان الأكثر هجوما أمام الرأس الأخضر، مشيرا إلى أن النتيجة لم تكن جيدة.

وقال فيتوريا، خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء: "المباراة كانت ممتعة للغاية لمن كان متواجدا في الملعب أو المنزل".

وأضاف: "كنا الفريق الأكثر هجوما خلال المباراة، مسيرتنا جميلة، حاولنا أن نسجل من اليمين واليسار، والهدف أن نفوز في كل مباراة".

وواصل: “الجو كان حارا للغاية، ونريد أن نهنئ اللاعبين”.

وأشار إلى أن “المباراة لم تكن على المستوى الذي تمنيناه.. وبالمثل النتيجة”.

واستمر: "أظن بأنه لا بد من الاستعداد للمباراة القادمة كل مباراة فيها صعوبات ونحاول تخطيها، وندرك أن المرحلة القادمة خطيرة للغاية، في أفريقيا هناك الكثير من الفرق الممتازة".

وعن إصابة صلاح أكد: "علمنا قبل المباراة أن إصابة محمد صلاح قوية وأنها تتطلب وقتا كافيا لتعافيه".

واختتم: "سنعمل على تطوير الأداء في المباريات المقبلة، خاصة أن منافسي الأدوار القادمة أصعب".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يبدأ الخميس المقبل | إعلان مهم من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

ياسمين عبدالعزيز تخطف الأنظار في أول ظهور بعد طلاقها من العوضي| شاهد

أمطار غزيرة تغرق بعض المناطق غدا.. والأرصاد تحذر

بشائر الخير| 700 ألف طن من السكر في الأسواق.. وهذه أسعاره الرسمية

تشكيل مصر أمام كاب فيردي| 3 وجوه جديدة وبديل صلاح "الورقة الرابحة"

مصر تتأهل لدور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية بعد التعادل مع الرأس الأخضر

أهم من صلاح في المنتخب.. وائل جمعة يشيد بهذا اللاعب

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل حول تنبؤات ليلى عبد اللطيف بزواجها

موضوعات متعلقة

تعرف على المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا رسميا

تريزيجيه يحصد جائزة رجل مباراة مصر والرأس الأخضر في كأس الأمم الإفريقية

مصطفى محمد يتضامن مع محمد صلاح باحتفال مثير| شاهد

أمم إفريقيا| رد فعل محمد صلاح على تأهل منتخب مصر لدور الـ16

مصر تتأهل لدور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية بعد التعادل مع الرأس الأخضر

مصطفى محمد يتقدم لمصر على الرأس الأخضر بالهدف الثاني بكأس الأمم الإفريقية

تريزيجيه يسجل هدف التعادل لمصر فى مرمى الرأس الأخضر

أمم أفريقيا.. شاهد رد فعل محمد صلاح عقب هدف الرأس الأخضر بمرمى مصر

ترشيحاتنا

موعد مباراة مصر القادمة في دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية

مسيرتنا جميلة| تصريحات نارية من فيتوريا عقب تأهل المنتخب لدور الـ16 بأمم إفريقيا

ليفربول يكشف موعد عودة محمد صلاح إلى إنجلترا للعلاج| شاهد

فعلها فورا.. ميزة في جوجل كروم تحميك من الاختراق

العرابي: الشرق الأوسط على وشك الانفجار نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

الحكمة في كون آدم في السماء الأولى وعيسى بالثانية.. علي جمعة يوضح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضها لحادث.. فنان يثير ضجة بمشروع ولا أغرب لـ«حافلة»

أيهما أجمل؟.. سيرين عبد النور بنفس فستان نانسي عجرم| سعره 250.000 جنيه

بمميزات لا تصدق.. شركة تصمم يختا من الذهب للآثرياء فقط

ولا أغرب.. بيزنس جني الأموال من المطلقين يثير ضجة |التفاصيل كاملة

فيديو

يحبس الأنفاس.. مقطع فيديو لتسبب أب في وفاة ابنه عن طريق الخطأ

اتفاقية الرورو .. خط بحري بين مصر وإيطاليا لتسهيل نقل البضائع

غياب صلاح والنني.. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

راجل بجد.. ميسرة تعرض الزواج على الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ