مسيرتنا جميلة| تصريحات نارية من فيتوريا عقب تأهل المنتخب لدور الـ16 بأمم إفريقيا

أكد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، أن المنتخب كان الأكثر هجوما أمام الرأس الأخضر، مشيرا إلى أن النتيجة لم تكن جيدة.

وقال فيتوريا، خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء: "المباراة كانت ممتعة للغاية لمن كان متواجدا في الملعب أو المنزل".

وأضاف: "كنا الفريق الأكثر هجوما خلال المباراة، مسيرتنا جميلة، حاولنا أن نسجل من اليمين واليسار، والهدف أن نفوز في كل مباراة".

وواصل: “الجو كان حارا للغاية، ونريد أن نهنئ اللاعبين”.

وأشار إلى أن “المباراة لم تكن على المستوى الذي تمنيناه.. وبالمثل النتيجة”.

واستمر: "أظن بأنه لا بد من الاستعداد للمباراة القادمة كل مباراة فيها صعوبات ونحاول تخطيها، وندرك أن المرحلة القادمة خطيرة للغاية، في أفريقيا هناك الكثير من الفرق الممتازة".

وعن إصابة صلاح أكد: "علمنا قبل المباراة أن إصابة محمد صلاح قوية وأنها تتطلب وقتا كافيا لتعافيه".

واختتم: "سنعمل على تطوير الأداء في المباريات المقبلة، خاصة أن منافسي الأدوار القادمة أصعب".