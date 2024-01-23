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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الذهب في الصعود.. الشعبة تفجر مفاجأة عن الأسعار

الذهب
الذهب

أكد نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن الذهب سلعة عالمية وله أهميته، وأنه من السلع الحساسة، التي تتأثر بالأحداث العالمية، وسعر الدولار، وسعر الأوقية العالمية.

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أسعار الذهب اليوم السبت 20 يناير.. وعيار 21 مفاجأة

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أسعار الذهب اليوم الإثنين 22 -1-2024 في آخر تحديث


وأضاف سكرتير شعبة الذهب بالغرف التجارية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن سعر الذهب اليوم متأثر بـ سعر الأوقية العالمية، وسعر الدولار في السوق الموازي، لأن الدول عندما يرتفع بـ السوق السوداء يرتفع سعر الذهب.


وأشار إلى أن الشعبة اتخذت بعض الإجراءات من أجل انخفاض أسعار الذهب، منها صفر جمارك، وهو السماح للمصري أن يدخل البلاد بـ الذهب، ولا يحصل منه على جمارك، ولكن يحصل فقط منه ضريبة القيمة المضافة.


ولفت إلى أن سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل لـ 3640 جنيها،  وسعر الجرام 24 تجاوز الـ 4160 جنيها، وأن الأسعار مستمرة في الصعود خلال الفترة الحالية.
 

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