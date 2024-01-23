هل تأثر منتخب مصر بغياب محمد صلاح أمام كاب فيردي؟.. ناقد رياضي يوضح

قال طلال أبو سيف، الناقد الرياضي، إن غياب اللاعب محمد صلاح يعد شيئا سلبيا بالنسبة لمنتخب مصر، مشيرا: “صلاح نجم كبير وأصاب.. وغيابه أمام كاب فيردي أثر".

وأضاف طلال أبو سيف، الناقد الرياضي، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية هند النعساني: “بنسبة كبيرة محمد صلاح خارج تلك البطولة..

ورجع لنادي الليفربول من أجل تكثيف العلاج الخاص به والتأهيل، بحيث فى حال إستكمال منتخب مصر يرجع مرة أخري للمنتخب”.

وتابع طلال أبو سيف، الناقد الرياضي: “إن شاء الله فى النهائي يرجع محمد صلاح ويكون متواجد.. خصوصا أنه كان متأثرا أخر مباراة خارج الملعب مثلنا جميعا”.