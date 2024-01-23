500 جنيه في يوم| قفزة جنونية في سعر الذهب.. وعيار 21 يفوق التوقعات

شهد سعر الذهب اليوم في مصر، قفزة جديدة خلال منتصف التعاملات، اذ تحرك الأصفر مجددا في محلات الصاغة وتخطى سعر الجرام عيار 24 ، 4200 جنيه ليصل إلى 4500 جنيه بالمصنعية، وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء السبائك والجنيهات الذهب.

وتحرك سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو يزيد عن 3700 جنيهًا بدون مصنعية على المشغولات كأعلى سعر اليوم 23 يناير، بعدما هبط امس بأسعار جديدة.

سعر الذهب اليوم عيار 21

وتحرك سعر الجرام من عيار 21 الذي يُفضله الكثير عند شراء المشغولات بكافة أنواعها من محلات الصاغة.

كما شهد سعر الجنيه الذهب تحركا أيضاً والذي يفضله الكثير للاستثمار من أجل حفظ أموالهم والاستفادة بها، ليبدأ اليوم من 29800 جنيهًا للشراء بدون مصنعية.

أسعار الذهب

وقفز سعر الذهب الى أعلى قمة في تاريخه محليًا، اليوم 23 يناير 2023، ووصل سعر الجرام الأشهر عند شراء المشغولات الذهبية وهو عيار 21 إلى أكثر من 3700 جنيهًا رسميًا لأول مرة وسجّل الجنيه نحو 29800 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

كما تحرك سعر الذهب اليوم في مصر من عيار 18 ليبدأ الجرام اليوم من 3,192 بعد3137 جنيها للشراء بعد 3111 جنيها للشراء أمس الأول، وهو ما يبحث عنه الكثير لشراء بعض أنواع المشغولات.

ويهتم الكثير بالبحث عن سعر عيار 18 اليوم، بدون أي مصنعية أو ضريبة أو دمغة، وبالمصنعية ويعد من الأعيرة الشهيرة والمنتشرة جدًا لشراء المشغولات الذهبية عند الزواج، خاصة الدبل والخواتم.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتحرك سعر الجنيه الذهب في مصر، بعد قفزة جنونية وهو الذي يقبل عليه الكثير من أجل الاستثمار، ويرغب الكثيرون في متابعة سعره يومياً سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية.

وسجّل سعر الجنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، حركة ليبدأ من نحو 29800 جنيهًا للشراء بعد 29280 جنيه للشراء أمس، بفارق يزيد على 500 جنيه.

سعر الذهب مباشر

وفي هذا التقرير يقدم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب بمختلف أعيرته بدون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير من حين لآخر على مدار اليوم:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء في مصر: 4257 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الثلاثاء : 3725 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الثلاثاء : 3,192 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 14 للشراء: 2,483 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الثلاثاء عيار 24 للبيع: 29400 جنيهًا، والشراء 29800 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

وعند شراء الأصفر خاصة المشغولات في التعرف على سعر مصنعية الذهب، خاصة مصنعية عيار 21، يكون بنسبة كبيرة بدءًا من 80 وحتى 150 جنيهًا، وقد تبدأ من 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية.