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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة الذهب تعلن مفاجأة.. وهذا سعر جرام 21 اليوم الثلاثاء

الذهب
الذهب

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، وحيث وصل سعر الجرام عيار 21 لـ 3600 جنيها.

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الذهب مستمر في الصعود.. الشعبة تفجر مفاجأة عن الأسعار

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تعرف على أسعار الذهب في ختام تعاملات أمس... فيديو

أكد نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن الذهب سلعة عالمية وله أهميته، وأنه من السلع الحساسة، التي تتأثر بالأحداث العالمية، وسعر الدولار، وسعر الأوقية العالمية.


وأضاف سكرتير شعبة الذهب بالغرف التجارية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن سعر الذهب اليوم متأثر بـ سعر الأوقية العالمية، وسعر الدولار في السوق الموازي، لأن الدول عندما يرتفع بـ السوق السوداء يرتفع سعر الذهب.


وأشار إلى أن الشعبة اتخذت بعض الإجراءات من أجل انخفاض أسعار الذهب، منها صفر جمارك، وهو السماح للمصري أن يدخل البلاد بـ الذهب، ولا يحصل منه على جمارك، ولكن يحصل فقط منه ضريبة القيمة المضافة.


ولفت إلى أن سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل لـ 3640 جنيها،  وسعر الجرام 24 تجاوز الـ 4160 جنيها، وأن الأسعار مستمرة في الصعود خلال الفترة الحالية.
 

قدمت الإعلامية هند النعساني، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

سعر الذهب اليوم

 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 4114 جنيها للجرام.

 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3600 جنيها.

 

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3085 جنيها للجرام.

 

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 28.800 جنيه.

 

 

الذهب أسعار الذهب سعر الجرام عيار 21 سعر الجرام شعبة الذهب

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