تعرف على أسعار الذهب في ختام تعاملات أمس... فيديو

تشهد أسعار الذهب حالة من التذبذب على مدار الأيام الماضية، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 في ختام تعاملات أمس الاثنين 22يناير 3660 جنيها للجرام.

وقال مايكل فري احد تجار الذهب سجلت متوسط أسعار الذهب امس الاحد 7 يناير بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية ما يلي:

عيار 24 4183 جنيها للجرام

عيار 21 33660 جنيها للجرام

عيار 18 3183 جنيها للجرام

الأونصة 2021 دولار

الجنيه الذهب 29280

وأشار فريد ان حركة البيع والشراء ضعيفة في الوقت الحالي مقارنة بالأوقات السابقة موضحا ان الإقبال الأكثر على السبائك والجنيهات الذهب.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1080898959792017&id=100053232286266&sfnsn=scwspwa&mibextid=9R9pXO