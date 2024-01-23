زيادة 70 جنيها.. أسعار الذهب تحقق أرقامًا قياسية اليوم محليًا وعالميًا

تواصل أسعار الذهب، صباح اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024، الارتفاع في مصر، وسجل سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية، أكثر الأعيرة انتشارًا في محلات الصاغة المصرية، أرقامًا قياسية خلال عملية البيع والشراء، مع ارتفاع سعر الذهب بالدولار في البورصات العالمية.

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم

وينشر لكم “صدى البلد”، خلال هذا التقرير آخر تحديث لـ أسعار الذهب خلال تعاملات الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء 23 يناير 2024، التي جاءت كالتالي:

عيار 24 اليوم: 4137 جنيهًا للبيع، مقابل 4120 جنيهًا للشراء.

عيار 22 اليوم: 3834 جنيهًا للبيع، مقابل 3802 جنيه للشراء.

عيار 21 اليوم: 3620 جنيهًا للبيع، مقابل 3600 جنيه للشراء.

عيار 18 اليوم: 3105 جنيهات للبيع، مقابل 2990 جنيهًا للشراء.

عيار 14 اليوم: 2465 جنيهًا للبيع، مقابل 2450 جنيهًا للشراء.

عيار 12 اليوم: 2091 جنيهًا للبيع، مقابل 2074 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم: 28970 جنيهًا للبيع، مقابل 28930 جنيهًا للشراء.

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية في مصر من محافظة إلى أخرى، وأيضا من تاجر إلى آخر، بنسبة تتراوح بين 5 و10 % من سعر المشغولات الذهبية المباعة، وأيضا حسب نوع عيار الذهب وحجمه وشكله.

وتراجع سعر الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع أمس مع تزايد التوقعات في الأسواق أن البنك الفيدرالي الأمريكي سيبقي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت، بينما استمر الذهب فوق مستويات رئيسية بدعم من تراجع محدود في الدولار الأمريكي واستمرار الطلب على الملاذ الآمن.

وخلال الأسبوع الماضي، انخفضت أسعار الذهب بنسبة 1% ليسجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ 6 أسابيع، وذلك مع تزايد الضغط السلبي على الذهب من جراء تراجع توقعات خفض الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي.

سعر الذهب

سعر الذهب العالمي

وتعرضت أسعار الذهب لجرعة كبيرة من عمليات جني الأرباح في يناير، حيث تخلى المتداولون عن رهاناتهم على أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول مارس 2024، وقد وصلت هذه التوقعات إلى ذروتها في أواخر الأسبوع الماضي ليدفع الذهب إلى الانخفاض مقترباً من كسر المستوى 2000 دولار للأونصة.

وقال مسئولو البنك الاحتياطي الفيدرالي، إن البنك في حاجة إلى مزيد من التأكيد على انخفاض معدلات التضخم بشكل مستدام قبل أي قرار لخفض الفائدة، وإن خط الأساس لبدء التخفيضات في الربع الثالث من العام.

وكان لتصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي تأثير سلبي كبير على أسعار الذهب الذي يحقق استفادة من انخفاض معدلات الفائدة الأمريكية، كون هذا سيدفع الاستثمارات إلى الخروج من البنوك وأسواق السندات الحكومية إلى سوق الذهب.

وتشير التوقعات الآن إلى تسعير بنسبة 44% أن البنك الفيدرالي سيلجأ إلى خفض الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي في مارس القادم، وذلك بعد أن كانت التوقعات عند 70% مطلع الأسبوع الماضي.

من جهة أخرى، تنتظر الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات هامة عن الاقتصاد الأمريكي، حيث يصدر مؤشر الناتج المحلي الإجمالي عن الولايات المتحدة خلال الربع الرابع من العام الماضي، مع توقعات بتسجيل نمو بنسبة 2% من النمو السابق بنسبة 4.9%.

كما تصدر بيانات التضخم المفضة للبنك الفيدرالي الأمريكي وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي عن شهر ديسمبر الماضي، مع توقعات بتسجيل المؤشر الجوهري ارتفاعا بنسبة 0.2% بأعلى من القراءة السابقة 0.1%، بينما المؤشر الجوهري السنوي متوقع له التراجع إلى 3% من القراءة السابقة 3.2%.

ومن المنتظر أن تؤثر هذه البيانات على أداء الدولار الأمريكي الذي شهد تراجعا طفيفا اليوم بنسبة 0.1% وفقا لمؤشر الدولار بعد أن سجل ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.8%.

وتواجه أسعار الذهب منطقة مقاومة قوية حالياً بين 2030 – 2035 دولارا للأونصة لتدفع أسعار الذهب للتراجع والتذبذب بين 2030 – 2015 دولارا للأونصة، وكسر هذه المنطقة يزيد من خسائر الذهب إلى المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة.