عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

زيادة 70 جنيها.. أسعار الذهب تحقق أرقامًا قياسية اليوم محليًا وعالميًا

الذهب
الذهب

تواصل أسعار الذهب، صباح اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024، الارتفاع في مصر، وسجل سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية، أكثر الأعيرة انتشارًا في محلات الصاغة المصرية، أرقامًا قياسية خلال عملية البيع والشراء، مع ارتفاع سعر الذهب بالدولار في البورصات العالمية.

ولع نااااااااار.. سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم السبت 23 ديسمبر 2023 - البديل
سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم

وينشر لكم “صدى البلد”، خلال هذا التقرير آخر تحديث لـ أسعار الذهب خلال تعاملات الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء 23 يناير 2024، التي جاءت كالتالي:

  • عيار 24 اليوم: 4137 جنيهًا للبيع، مقابل 4120 جنيهًا للشراء.
  • عيار 22 اليوم: 3834 جنيهًا للبيع، مقابل 3802 جنيه للشراء.
  • عيار 21 اليوم: 3620 جنيهًا للبيع، مقابل 3600 جنيه للشراء.
  • عيار 18 اليوم: 3105 جنيهات للبيع، مقابل 2990 جنيهًا للشراء.
  • عيار 14 اليوم: 2465 جنيهًا للبيع، مقابل 2450 جنيهًا للشراء.
  • عيار 12 اليوم: 2091 جنيهًا للبيع، مقابل 2074 جنيهًا للشراء.
  • سجل سعر الجنيه الذهب اليوم: 28970 جنيهًا للبيع، مقابل 28930 جنيهًا للشراء.

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية في مصر من محافظة إلى أخرى، وأيضا من تاجر إلى آخر، بنسبة تتراوح بين 5 و10 % من سعر المشغولات الذهبية المباعة، وأيضا حسب نوع عيار الذهب وحجمه وشكله.

txt

اعترافات مثيرة لمافيا الذهب: المضبوطات كانت في الخزنة

txt

الذهب مستمر في الصعود.. الشعبة تفجر مفاجأة عن الأسعار

وتراجع سعر الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع أمس مع تزايد التوقعات في الأسواق أن البنك الفيدرالي الأمريكي سيبقي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت، بينما استمر الذهب فوق مستويات رئيسية بدعم من تراجع محدود في الدولار الأمريكي واستمرار الطلب على الملاذ الآمن.

وخلال الأسبوع الماضي، انخفضت أسعار الذهب بنسبة 1% ليسجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ 6 أسابيع، وذلك مع تزايد الضغط السلبي على الذهب من جراء تراجع توقعات خفض الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي.

أسعار الذهب.. سعر عيار 21 اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 في التعاملات المسائية - بوابة الأهرام
سعر الذهب

سعر الذهب العالمي

وتعرضت أسعار الذهب لجرعة كبيرة من عمليات جني الأرباح في يناير، حيث تخلى المتداولون عن رهاناتهم على أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول مارس 2024، وقد وصلت هذه التوقعات إلى ذروتها في أواخر الأسبوع الماضي ليدفع الذهب إلى الانخفاض مقترباً من كسر المستوى 2000 دولار للأونصة.

وقال مسئولو البنك الاحتياطي الفيدرالي، إن البنك في حاجة إلى مزيد من التأكيد على انخفاض معدلات التضخم بشكل مستدام قبل أي قرار لخفض الفائدة، وإن خط الأساس لبدء التخفيضات في الربع الثالث من العام.

وكان لتصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي تأثير سلبي كبير على أسعار الذهب الذي يحقق استفادة من انخفاض معدلات الفائدة الأمريكية، كون هذا سيدفع الاستثمارات إلى الخروج من البنوك وأسواق السندات الحكومية إلى سوق الذهب.

وتشير التوقعات الآن إلى تسعير بنسبة 44% أن البنك الفيدرالي سيلجأ إلى خفض الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي في مارس القادم، وذلك بعد أن كانت التوقعات عند 70% مطلع الأسبوع الماضي.

من جهة أخرى، تنتظر الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات هامة عن الاقتصاد الأمريكي، حيث يصدر مؤشر الناتج المحلي الإجمالي عن الولايات المتحدة خلال الربع الرابع من العام الماضي، مع توقعات بتسجيل نمو بنسبة 2% من النمو السابق بنسبة 4.9%.

كما تصدر بيانات التضخم المفضة للبنك الفيدرالي الأمريكي وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي عن شهر ديسمبر الماضي، مع توقعات بتسجيل المؤشر الجوهري ارتفاعا بنسبة 0.2% بأعلى من القراءة السابقة 0.1%، بينما المؤشر الجوهري السنوي متوقع له التراجع إلى 3% من القراءة السابقة 3.2%.

txt

بعد حديث الرئيس السيسي عنها .. كيف تستخدم مصر اتفاقية الدفاع العربي المشترك للذود عن الصومال؟

txt

48 ساعة قاسية.. طقس سيئ وأمطار عشوائية متفاوتة تضرب القاهرة وبعض المحافظات

ومن المنتظر أن تؤثر هذه البيانات على أداء الدولار الأمريكي الذي شهد تراجعا طفيفا اليوم بنسبة 0.1% وفقا لمؤشر الدولار بعد أن سجل ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.8%.

وتواجه أسعار الذهب منطقة مقاومة قوية حالياً بين 2030 – 2035 دولارا للأونصة لتدفع أسعار الذهب للتراجع والتذبذب بين 2030 – 2015 دولارا للأونصة، وكسر هذه المنطقة يزيد من خسائر الذهب إلى المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة.

أسعار الذهب الذهب سعر الذهب سعر الذهب العالمي أسعار الذهب اليوم الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

الجرام يتخطى 4000 جنيه رسميا|تحرك سعر الذهب مجددا بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى| هل انفصاله عن ياسمين عبد العزيز وراء تدهور صحته؟

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.. كم سجل سعر الكيلو في البورصة؟

إمام عاشور السبب.. لاعب الزمالك السابق يوجه رسالة لنجم الأهلي

معتز إينو يفجر مفاجأة عن زيزو بعد المشاركة مع منتخب مصر

موعد مباراة مصر القادمة في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية

موضوعات متعلقة

صعود مستمر.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء23 -1-2024 في آخر تحديث

تعرف على أسعار الذهب في ختام تعاملات أمس... فيديو

انخفاض كبير في أسعار الذهب عالميا بسبب قرار منتظر من الفيدرالي الأمريكي

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي وبوتين يشهدان صب الخرسانة بمحطة الضبعة للطاقة النووية

السيسي وبوتين يشاركان في مراسم صب الخرسانة بمحطة الضبعة للطاقة النووية

لأول مرة| حلف الناتو: لا نرى تهديدا مباشرا أو وشيكا من روسيا

تعرف على مزايا العمل بالمفاعل النووي في الضبعة

شعبة الذهب تعلن مفاجأة.. وهذا سعر جرام 21 اليوم الثلاثاء

قطر: ننسق مع مصر ودول أوروبية لتسريع إجلاء الجرحى من غزة |تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة غير متوقعة| أمينة خليل تفاجئ متابعيها بفستانها في باريس

طرح بوسترات فردية لنجوم فيلم درويلة.. شاهد

فستان نادين نجيم في حفل JoyAward يثير ضجة| سعره خرافي

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان منى زكي بحفل JoyAward| شاهد

فيديو

القوات المسلحة تهدي "تحت السيطرة" لوزارة الداخلية بمناسبة العيد 72 للشرطة المصرية

بعد 4 سنوات من الاعتزال.. أحدث ظهور لـ"مي فخري" وسر ابتعادها عن التمثيل

قصة شائعة حول ابنة الشيخ محمد سيد طنطاوي .. كيف رد عباس شومان وعبد الله رشدي؟

مقطع فيديو تنحبس له الأنفاس لطائرات لحظة هبوطها.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ