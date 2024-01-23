صعود مستمر.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء23 -1-2024 في آخر تحديث

قدمت الإعلامية هند النعساني، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

وقالت الإعلامية هند النعساني، إن أسعار الذهب مازالت فى صعود مستمر وارتفاعات.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 4114 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3600 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3085 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 28.800 جنيه.