48 ساعة قاسية.. طقس سيء والأمطار تضرب القاهرة وهذه المحافظات

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لتقلبات شتوية تدريجية بداية من اليوم وتستمر حتى غدا الثلاثاء، ونشهد فيها انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء وسقوط الأمطار العشوائية متفاوتة الشدة على أماكن عديدة للمناطق الشمالية من سواحل المتوسط ومحافظات الدلتا ومدن القناة وسيناء وخليج السويس حتى بعض الأماكن للقاهرة الكبرى ، لنشهد أقسى ساعات طوبة.

24 ساعة قاسية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود السحب الممطرة والتي يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

ويشهد اليوم الإثنين، أمطارا متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد وانخفاض تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 5:4 درجة مئوية ونشاط رياح على بعض المناطق مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

ويسود طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على جنوب البلاد بارد على باقى الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين:

القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 15

الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14

مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12

سوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 09

قنا العظمى 26 درجة والصغرى 11

أسوان العظمى 17 درجة والصغرى 12 درجة.

خريطة سقوط الأمطار

من المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة تغزر مساء اليوم على مناطق من (السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى).

تتوفر فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من (السواحل الشمالية الشرقية).

تكون الأمطار خفيفة مساء اليوم على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وشددت الأرصاد الجوية على تجنب الوقوف أسفل اللافتات الإعلانية أثناء سقوط الأمطار، والتزام الجميع أماكنه بسبب غرق الشوارع بمياه الأمطار، وتجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة منعا للإصابة بحوادث الصعق، والاحتماء بمداخل العقارات السكنية، وعدم القيادة إلا للضرورة القصوى، وترك مسافات آمنة بين السيارات وتشغيل المساحات والانتظار.