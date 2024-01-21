سر القرار المفاجئ للزعيم| رسالة أخيرة من عادل إمام بعد اعتزال الفن رسميًا

اعتزل نجم الكوميديا، عادل إمام، الفن بعد رحلة عطاء امتدت لأكثر من 6 عقود، وقرر الزعيم الاعتزال فنيًا بعد مشوار طويل حافل بالأعمال الفنية المبهرة بين السينما والدراما والمسرح، وهو ما أكده نجله المخرج رامي إمام، مع الإعلامية ريا أبي راشد، على هامش حفل Joy Awards 2024، في الرياض بالمملكة العربية السعودية، السبت.

اعتزال عادل إمام رسميًا

اعتزال عادل إمام رسميًا

أكد رامي إمام نجل الزعيم، أن والده قرر التفرغ للحياة الأسرية والاستمتاع بالأجواء العائلية وسط أبنائه وأحفاده، مشيرًا إلى أنه يتمتع بصحة جيدة، وفي مايو الماضي نشر عادل سليمان مدير أعمال عادل إمام، مجموعة من الصور الخاصة بالزعيم في عيد ميلاده الـ83، واحتفل الزعيم بعيده في منزله، بصحبة عائلته وعدد قليل للغاية من المقربين، وظهر في الصور مع مدير أعماله وكذلك شقيقه عصام إمام.

وحصل الزعيم عادل إمام، على جائزة زعيم الفن العربي، خلال جووي أوورد، حيث صعد المخرج رامي إمام بصحبة شقيقه محمد إمام من أجل تسلم الجائزة.

وقبل حديث الثنائي، عرض مقطع فيديو يتناول جزءا صغيرا من تاريخ عادل إمام، جاء في نهايته رسالة صوتية خاصة من الزعيم لحفل "جوي أوورد".

حيث قال عادل إمام في رسالته النادرة "أشكركم .. كلي إخلاص ومحبة لحضراتكم.. ربنا يخلي أيامكم كلها سعادة.. أنا بحبكم كتير كتير كتير".

الجائزة التي تقدم لمرة واحدة فقط ولن تتكرر شهدت تفاعلا كبيرا من الحضور، وتحدث محمد عادل إمام في البداية موجها شكره إلى الشعب السعودي الذي أحسن استقبالهم، وهو أمر يحدث دائما.

عادل إمام

الرسالة الأخيرة لعادل إمام

فيما تحدث المخرج رامي إمام في كلمته عن دور والده في تربيتهم، ورغم انشغاله الكبير بمسيرته الفنية إلا أنه لم ينس دوره كأب زرع لديهم معنى العائلة.

وعادل إمام من مواليد 17 مايو 1940، ويعد أحد أشهر الممثلين وأكثرهم شعبية في مصر والوطن العربي، حيث اشتُهِر بأداء الأدوار الكوميدية التي مُزجت بالأفلام السياسية والرومانسية والقضايا الاجتماعية.

وبدأ عادل إمام حياته الفنية في بداية الستينيات، وقدَّم نحو 126 فيلماً و16 مسلسلاً و11 مسرحية ومسلسل إذاعي مع المطرب عبد الحليم حافظ بعنوان "أرجوك لا تفهمني بسرعة".

ويذكر أن 4 سنوات مرت على آخر ظهور فني لعادل إمام، حينما قدم مسلسل "فالنتينو". واختفى بعدها عن الساحة الفنية، وسط شائعات تطارده حول حالته الصحية وحديث عن صعوبة تقديمه لأعمال جديدة.

وفي المقابل، نفى المنتج عصام إمام، في وسائل إعلام مصرية، ما يُشاع حول اعتزال شقيقه الزعيم عادل إمام، مؤكداً أن هذا الكلام عارٍ تماماً من الصحة.

وقال: "أنا متفاجئ مما قاله رامي، والزعيم لم يعتزل، وهو بصحة جيدة، ويقضي وقته فعلاً مع أحفاده وبيقرا وزي الفل".

وعلى صعيد آخر، كان قد أُطلق أخيرًا اسم الزعيم عادل إمام على أحد كباري صلاح سالم، وذلك ضمن حملة إطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن ورموزه البارزين، على بعض مدارس العاصمة والمشروعات التي تنفذها الدولة، تقديرًا لما قدموه فى سبيل الوطن.