عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

سر القرار المفاجئ للزعيم| رسالة أخيرة من عادل إمام بعد اعتزال الفن رسميًا

عادل إمام
عادل إمام

اعتزل نجم الكوميديا، عادل إمام، الفن بعد رحلة عطاء امتدت لأكثر من 6 عقود، وقرر الزعيم الاعتزال فنيًا بعد مشوار طويل حافل بالأعمال الفنية المبهرة بين السينما والدراما والمسرح، وهو ما أكده نجله المخرج رامي إمام، مع الإعلامية ريا أبي راشد، على هامش حفل Joy Awards 2024، في الرياض بالمملكة العربية السعودية، السبت.

اعتزال عادل إمام رسميًا

اعتزال عادل إمام رسميًا

أكد رامي إمام نجل الزعيم، أن والده قرر التفرغ للحياة الأسرية والاستمتاع بالأجواء العائلية وسط أبنائه وأحفاده، مشيرًا إلى أنه يتمتع بصحة جيدة، وفي مايو الماضي نشر عادل سليمان مدير أعمال عادل إمام، مجموعة من الصور الخاصة بالزعيم في عيد ميلاده الـ83، واحتفل الزعيم بعيده في منزله، بصحبة عائلته وعدد قليل للغاية من المقربين، وظهر في الصور مع مدير أعماله وكذلك شقيقه عصام إمام.

وحصل الزعيم عادل إمام، على جائزة زعيم الفن العربي، خلال جووي أوورد، حيث صعد المخرج رامي إمام بصحبة شقيقه محمد إمام من أجل تسلم الجائزة.

txt

نهاية رحلة الزعيم| عادل إمام يقرر اعتزال الفن ونجله يكشف السبب

txt

فيلم الحريف لـ عادل إمام في سينما الجيزويت| الجمعة

وقبل حديث الثنائي، عرض مقطع فيديو يتناول جزءا صغيرا من تاريخ عادل إمام، جاء في نهايته رسالة صوتية خاصة من الزعيم لحفل "جوي أوورد".

حيث قال عادل إمام في رسالته النادرة "أشكركم .. كلي إخلاص ومحبة لحضراتكم.. ربنا يخلي أيامكم كلها سعادة.. أنا بحبكم كتير كتير كتير".

الجائزة التي تقدم لمرة واحدة فقط ولن تتكرر شهدت تفاعلا كبيرا من الحضور، وتحدث محمد عادل إمام في البداية موجها شكره إلى الشعب السعودي الذي أحسن استقبالهم، وهو أمر يحدث دائما.

عادل إمام يعتزل الفن - مدار21
عادل إمام

الرسالة الأخيرة لعادل إمام

فيما تحدث المخرج رامي إمام في كلمته عن دور والده في تربيتهم، ورغم انشغاله الكبير بمسيرته الفنية إلا أنه لم ينس دوره كأب زرع لديهم معنى العائلة.

وعادل إمام من مواليد 17 مايو 1940، ويعد أحد أشهر الممثلين وأكثرهم شعبية في مصر والوطن العربي، حيث اشتُهِر بأداء الأدوار الكوميدية التي مُزجت بالأفلام السياسية والرومانسية والقضايا الاجتماعية.

وبدأ عادل إمام حياته الفنية في بداية الستينيات، وقدَّم نحو 126 فيلماً و16 مسلسلاً و11 مسرحية ومسلسل إذاعي مع المطرب عبد الحليم حافظ بعنوان "أرجوك لا تفهمني بسرعة".

ويذكر أن 4 سنوات مرت على آخر ظهور فني لعادل إمام، حينما قدم مسلسل "فالنتينو". واختفى بعدها عن الساحة الفنية، وسط شائعات تطارده حول حالته الصحية وحديث عن صعوبة تقديمه لأعمال جديدة.

وفي المقابل، نفى المنتج عصام إمام، في وسائل إعلام مصرية، ما يُشاع حول اعتزال شقيقه الزعيم عادل إمام، مؤكداً أن هذا الكلام عارٍ تماماً من الصحة.

وقال: "أنا متفاجئ مما قاله رامي، والزعيم لم يعتزل، وهو بصحة جيدة، ويقضي وقته فعلاً مع أحفاده وبيقرا وزي الفل".

وعلى صعيد آخر، كان قد أُطلق أخيرًا اسم الزعيم عادل إمام على أحد كباري صلاح سالم، وذلك ضمن حملة إطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن ورموزه البارزين، على بعض مدارس العاصمة والمشروعات التي تنفذها الدولة، تقديرًا لما قدموه فى سبيل الوطن.

 

عادل إمام اعتزال عادل إمام اعتزال عادل إمام رسمي ا joy awards رامي امام الزعيم الرياض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتشار مكثف لرجال الأمن أمام منزل مرتضى منصور بالمهندسين والسبب مفاجأة| فيديو

تضعها في مأزق .. صور صادمة لفستان شيرين من حفل joy Awards

800 جنيه|تراجع مفاجئ في سعر الذهب بعد تخطيه 4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

قرار عاجل في أكبر قضية فساد بمطار القاهرة .. خاص

قرار عاجل في دعوى مرتضى منصور ضد برنامج رياضي شهير

رسميا بتوجيهات رئاسية| موعد زيادة المرتبات والمعاشات للتخفيف عن المواطنين

الذهب يواصل الهبوط.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

240 مليار جنيه هدية للمصريين| «المالية»: زيادة في مرتبات الموظفين مع بداية 2024

موضوعات متعلقة

ناقد: نجاة مازالت محتفظة بقدرتها على جذب الجمهور..وهذا هو سبب اعتزال عادل إمام|فيديو

نهاية رحلة الزعيم| عادل إمام يقرر اعتزال الفن ونجله يكشف السبب

شمس البارودي تكشف سبب اعتزال حسن يوسف

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال يشن أحزمة نارية بمحيط مستشفى الأمل في غزة

أفغانستان .. مقـ تل شخصين في حادث تحطم طائرة بإقليم بدخشان

القنصل الإيطالي بالقاهرة: نشكر القيادة المصرية لمساعدتها في إجلاء رعايانا من غزة

علي جمعة: رددوا هذا الدعاء حال تأخر الإنجاب.. فيديو

صفقة كبرى.. موقع أمريكي يكشف خطة بايدن لإقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية

الإسترليني بـ 39.22 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"بحبك".. صور رومانسية لـ منى زكي وأحمد حلمي |شاهد

خطأ فادح في فستان إنجي علي يعرضها للانتقاد| شاهد

شاهد .. برجر الجراد يثير جدلا في السعودية وسعره مفأجاة

فستان مجسم.. ميريهان حسين تسحر جمهورها بإطلالتها في joy awards

فيديو

التراويح والتهجد والاعتكاف.. الأوقاف تعلن ضوابط الصلوات بالمساجد في رمضان

انفصل عن زوجته.. رد صلاح محسن على اتهامه بالخيانة وتسريب محادثات فاضحة

توجيهات رئاسية.. موعد زيادة المعاشات والمرتبات

أمطار وتقلبات جوية عنيفة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

اﻟﻤﺰﻳﺪ