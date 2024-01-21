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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ناقد: نجاة مازالت محتفظة بقدرتها على جذب الجمهور..وهذا هو سبب اعتزال عادل إمام|فيديو

الفنانة نجاة
الفنانة نجاة

 قال محمد عبد الرحمن الناقد الفني، إن  الجميع تفاجأ بظهورالفنانة نجاة، و غنائها جزء من أغنية "عيون القلب"على المسرح، مؤكداً أن  الأداء المصري الفني كان مشرف في حفل Joy awards، في جدة بالأمس.

 حالات البهجة و السعادة ظهرت عند جميع الحاضرين بعد رؤية الفنانة نجاة

 

وأضاف محمد عبدرالرحمن خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يوم سعيد" المذاع عبر فضائية "المحور" ، أنه كان هناك حالة من حالات البهجة و السعادة ظهرت عند جميع الحاضرين، بعد رؤية الفنانة نجاة،  لافتاً إلى أنه رغم الغياب الطويل، و لكن الفنانة نجاة مازالت محتفظة بقدرتها على جذب الجمهور.

وعلق محمد عبد الرحمن الناقد الفني على إعلان الإعتزال الرسمي للفنان عادل إمام، قائلاً:" المعلومات التي لدي، إن الفنان عادل إمام لا يستطيع القيام بمجهود التمثيل حالياً، ناس كتير بتبقى فاكرة إن التمثيل ده هزار، و لكن الفنان عادل إمام في حالة صحية جيدة للغاية"

نجاة الفنانة نجاة عيون القلب جدة عادل إمام

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