ناقد: نجاة مازالت محتفظة بقدرتها على جذب الجمهور..وهذا هو سبب اعتزال عادل إمام|فيديو

قال محمد عبد الرحمن الناقد الفني، إن الجميع تفاجأ بظهورالفنانة نجاة، و غنائها جزء من أغنية "عيون القلب"على المسرح، مؤكداً أن الأداء المصري الفني كان مشرف في حفل Joy awards، في جدة بالأمس.

حالات البهجة و السعادة ظهرت عند جميع الحاضرين بعد رؤية الفنانة نجاة

وأضاف محمد عبدرالرحمن خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يوم سعيد" المذاع عبر فضائية "المحور" ، أنه كان هناك حالة من حالات البهجة و السعادة ظهرت عند جميع الحاضرين، بعد رؤية الفنانة نجاة، لافتاً إلى أنه رغم الغياب الطويل، و لكن الفنانة نجاة مازالت محتفظة بقدرتها على جذب الجمهور.

وعلق محمد عبد الرحمن الناقد الفني على إعلان الإعتزال الرسمي للفنان عادل إمام، قائلاً:" المعلومات التي لدي، إن الفنان عادل إمام لا يستطيع القيام بمجهود التمثيل حالياً، ناس كتير بتبقى فاكرة إن التمثيل ده هزار، و لكن الفنان عادل إمام في حالة صحية جيدة للغاية"