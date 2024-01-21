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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد غياب

بفستان ذهبي مُحتشم.. نجاة تفاجئ الجمهور في حفل joy awards |شاهد

نجاة
نجاة

تبدأ فعاليات حفل joy awards ضمن موسم الرياض، والذي يقام في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم السبت، ويضم الحفل مجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات.

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يشبه فستان الزفاف.. مي عمر تثير الجدل بإطلالتها في joy awards

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فستان لافت.. أول ظهور لـ إيمي سمير غانم في حفل joy awards

وتألقت الفنانة نجاة، على مسرح حفل joy awards،  مما أدهش الجمهور.

وأطلت الفنانة نجاة، مرتديه فستاناً طويلاً ومحتشمًا باللون الذهبي ليكشف عن رشاقتها وجمالها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت الفنانة نجاة، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. 

كما اختارت الفنانة نجاة، تسريحة أنيقة وناعمة تتناسب مع ظهورها.

وإليكم صور الفنانة نجاة:

نجاة الفنانة نجاة صور الفنانة نجاة joy awards حفل Joy Awards

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