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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أمطار وتقلبات جوية عنيفة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية حول آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس، وتفاصيل درجات الحرارة وسقوط الأمطار في بعض المناطق، بالإضافة الى تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية وبيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم في المحافظات. 

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم والأيام الستة المقبلة، إذ تشهد البلاد تراجع درجات الحرارة بمعدل من 4-5 درجة مئوية، مع موجة تقلبات جوية.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على جنوب البلاد بارد على باقى الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية، فتتهيأ فرص لأمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

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