أسامة كمال: إلغاء الجمارك على الأكل كان أولى من الذهب

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن إلغاء الجمارك على الطعام والأكل كان أولى من الذهب، مشددًا على أن مد القرار الخاص بإعفاء الجمارك على الذهب لـ6 شهور رغم غلاء سعر الجرام غير مفهوم.

وأوضح أسامة كمال، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، اليوم الإثنين، أن قرار إلغاء الجمارك على الذهب كان قرارا محترما في هذا التوقيت، لكن بدلًا من انخفاض سعر الذهب قفز في أسواق الصاغة المحلية بأكثر من 1000 جنيه، مؤكدًا أنه قد دخل مصر 3800 كيلو ذهب ورغم ذلك ارتفعت أسعار الذهب والسكر.

المصريون يجلبون معهم 3.8 طن ذهب من الخارج خلال أشهر

وأشار إلى أن موقع الشرق السعودي مهتم بالاقتصاد المصري أكثر من أي مؤسسة صحفية في مصر، وكتب في تقرير له "المصريون يجلبون معهم 3.8 طن ذهب من الخارج خلال أشهر"، منوهًا بأن دخول الذهب دون جمارك مرة أخرى هو تحرك غير مفهوم من مجلس الوزراء بدون الاتجاه لحل الأزمات الحالية من اتجاه آخر.