انخفاض كبير في أسعار الذهب عالميا بسبب قرار منتظر من الفيدرالي الأمريكي

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، عالميا، مع تراجع المستثمرين عن توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في نهاية مارس، في حين أدى صعود أسواق الأسهم إلى تقليص الاهتمام بالسبائك التي تعتبر ملاذا آمنا.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، انخفض السعر الفوري للذهب 0.3٪ إلى 2022.89 دولار للأوقية بحلول الساعة 16:50 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2٪ إلى 2024.40 دولار.

وقال جيم ويكوف، كبير المحللين في كيتكو ميتالز، إن “البيع الفني والارتفاع في أسواق الأسهم من المرجح أن يكونا العاملين الرئيسيين اللذين يحدان من الاهتمام بالشراء في أسواق الذهب والفضة”.

وأضاف: “لقد حصلنا على بيانات اقتصادية أمريكية أفضل في الآونة الأخيرة، مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة لفترة أطول”.

وانخفض الذهب حوالي 1٪ الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له في ستة أسابيع، بعد أن قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إنه يحتاج إلى رؤية المزيد من بيانات التضخم قبل إصدار أي حكم لخفض أسعار الفائدة وأن خط الأساس لبدء التخفيضات هو الربع الثالث.