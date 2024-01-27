تحذير عاجل من شعبة الذهب لـ المواطنين.. فيديو

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن شائعات ارتفاع أسعار الذهب؛ دفعت بعض المواطنين للإقبال على الشراء.

وأضاف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، خلال برنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "شح الذهب الموجود في السوق وقلة المعروض؛ دفع نحو رفع الأسعار"، موضحا: "أسعار الذهب تخضع للعرض والطلب".

وأشار إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات،: "أكبر متحكم فى أسعار الذهب هو العرض والطلب"، مضيفا: "هناك صفحات على السوشيال ميديا شغلها الشاغل الحديث عن زيادة أسعار الذهب وترويج شائعات عن الأسعار خلف بعضها البعض".

وأوضح إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات،: "حذرنا المواطنين من الشراء العشوائي للذهب، وأن سعر الذهب أعلى من المعدل الطبيعي"، لافتا إلى أن: "الصفحات على السوشيال ميديا تزايد على أسعار الذهب، وطبيعي المواطن البسيط يصدق ويجري يتهافت إنه يشترى الذهب بكل ما يملك".