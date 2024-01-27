هذا المكان | مَن يحدد أسعار الذهب في مصر؟ فيديو

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب الأسبق، إن هناك تذبذب وعدم استقرار في سوق الذهب حاليا.

وأضاف نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "سبب عدم استقرار أسعار الذهب صعود الدولار لأسعار غير مسبوقة، وهذا ما أثر على سعر الأوقية العالمية"، لافتا: "المعروض في سوق الذهب قليل مع ارتفاع الطلب لذلك يرتفع السعر".

الذي يحدد أسعار الذهب

وأشار: "هناك إقبال من المواطنين على شراء السبائك الذهبية كملاذ آمن لمدخراتهم للمحافظة على قيمتها مستقبلا".

مضيفا: "الذي يحدد سعر الذهب في مصر السوق الذي فيه العرض والطلب وليس شخص معين".





