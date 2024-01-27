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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هذا المكان | مَن يحدد أسعار الذهب في مصر؟ فيديو

الذهب
الذهب

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب الأسبق، إن هناك تذبذب وعدم استقرار في سوق الذهب حاليا.

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أقل جرام بـ 2566 جنيها.. قفزة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

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استقرار أسعار الذهب في ختام التعاملات المسائية

وأضاف نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "سبب عدم استقرار أسعار الذهب صعود الدولار لأسعار غير مسبوقة، وهذا ما أثر على سعر الأوقية العالمية"، لافتا: "المعروض في سوق الذهب قليل مع ارتفاع الطلب لذلك يرتفع السعر".

 

الذي يحدد أسعار الذهب

وأشار: "هناك إقبال من المواطنين على شراء السبائك الذهبية كملاذ آمن لمدخراتهم للمحافظة على قيمتها مستقبلا".

مضيفا: "الذي يحدد سعر الذهب في مصر السوق الذي فيه العرض والطلب وليس شخص معين".
 


 

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