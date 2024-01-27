استقرار أسعار الذهب في ختام التعاملات المسائية

لا تزال اسعار الذهب في مصر تسجل استقرارا مع نهاية تعاملات أول أيام الأسبوع و المحددة اليوم السبت داخل محلات الصاغة بالسوق المصرية.

وشملت حالة الاستقرار التي شهدها المعدن الأصفر كافة الأعيرة الذهبية المختلفة.



وسجل سعر أشهر أعيرة الذهب وهو عيار 21 نحو 3775 جنيه للبيع و 3825 جنيه للشراء

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة المختلفة حوالي 3235 جنيه للبيع و 3278 جنيه للشراء

وصل سعر عيار 24 الأغلي فئة حوالي 4314 جنيه للبيع و4371 جنيه للشراء

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 2523 جنيه للبيع و 2557 جنيه للشراء.

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 2019 دولار للبيع و 2020 دولار للشراء

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 30.2 ألف جنيه للبيع و 30.6 ألف جنيه للشراء.

طلب احاطة



تقدم النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب ، اليوم السبت بطلب احاطة الي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، موجها الي وزير التموين، ووزير البترول ووزير المالية.

وجاء طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي ، بشأن الارتفاع الجنوني لاسعار الذهب المصرية وقلة المعروض

وأرجع طلب الاحاطة المقدم من عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ان الارتفاع الجنوني لسعر الذهب بسبب التهريب خارج البلاد للذهب الخام برغم وجود المناجم والاتفاقيات الكثيرة لاستخراج الذهب في مصر .

وتساءل الجبلاوي خلال طلب الاحاطة المقدم عن طرق واليات الرقابة في استخراج الذهب واليات الرقابة في ضبط الاسعار والالتزام بالسعر العالمي ، وايضا عن آليات الرقابة في التجاوزات في الاسعار والبيع الذي اصبح خارج السيطرة.

وأكد الجبلاوي خلال تصريحات له ان الارتفاع الجنوني الذي يشهده سوق الذهب وصل الي أقصى مدى، طالبا من المواطنين بعدم الشراء في الفترة الحالية لحين عودة واستقرار الأسعار مرة أخرى، مقدما الشكر للأجهزة الأمنية في رصد وملاحقة الفاسدين والمتورطين في عمليات النهب والسرقة في هذا القطاع وهذا ما شاهدناه مؤخرا.