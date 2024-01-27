برلماني يتقدم بطلب إحاطة للبرلمان حول الارتفاع الجنوني لأسعار الذهب

تقدم النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب ، اليوم السبت بطلب احاطة الي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، موجها الي وزير التموين، ووزير البترول ووزير المالية.

وجاء طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي ، بشأن الارتفاع الجنوني لاسعار الذهب المصرية وقلة المعروض

وأرجع طلب الاحاطة المقدم من عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ان الارتفاع الجنوني لسعر الذهب بسبب التهريب خارج البلاد للذهب الخام برغم وجود المناجم والاتفاقيات الكثيرة لاستخراج الذهب في مصر .

وتساءل الجبلاوي خلال طلب الاحاطة المقدم عن طرق واليات الرقابة في استخراج الذهب واليات الرقابة في ضبط الاسعار والالتزام بالسعر العالمي ، وايضا عن آليات الرقابة في التجاوزات في الاسعار والبيع الذي اصبح خارج السيطرة.

واكد الجبلاوي خلال تصريحات له ان الارتفاع الجنوني الذي يشهده سوق الذهب وصل الي أقصى مدى، طالبا من المواطنين بعدم الشراء في الفترة الحالية لحين عودة واستقرار الاسعار مرة أخرى ، مقدما الشكر للأجهزة الأمنية في رصد وملاحقة الفاسدين والمتورطين في عمليات النهب والسرقة في هذا القطاع وهذا ما شاهدناه مؤخرا