أقل جرام بـ 2566 جنيها.. قفزة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

تحظي أسعار الذهب باهتمام الكثير من المواطنين خاصة المقبلين على الزواج لشراء الشبكة وأيضا الراغبين فى الاستثمار باعتبار الذهب وعاء آمن للادخار.



ويتابع المواطنين أسعار الذهب خلال تعاملاتها اليومية من أحل تحديد الوقت الأنسب للشراء وأخرون يسعون لتحديد من الوقت الأنسب للبيع بهدف الربح.



أسعار الذهب اليوم



وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :-

- بلغت أسعار الذهب اليوم عيار الذهب 24 نحو 4400 جنيه.

- فيما سجلت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3850 جنيهًا.

- كما سجلت أسعار عيار الذهب 18 نحو 3300 جنيه.

- فيما تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 2566 جنيهًا.

- بلغت أسعار الجنيه الذهب اليوم 30800 جنيه، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات.



سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي تراجعت أسعار الذهب في السوق العالمية للأسبوع الثاني على التوالي بسبب قوة الاقتصاد الأمريكي التي أبقت الدولار قرب أعلى مستوياته في عدة أسابيع.

حيث سجل سعر الأونصة العالمية انخفاضا في ظل استمرار عدم اليقين المتعلق بمستقبل الفائدة الأمريكية، بعد صدور عدد من البيانات الأمريكية التي تدل على استمرار مرونة الاقتصاد الأمريكي على الرغم من تراجع معدلات التضخم.

فيما انخفض سعر الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.5%، ليسجل أدنى مستوى عند 2009 دولارات للأونصة، ويغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2018 دولارا للأونصة، يأتي هذا بعد انخفاض الذهب الأسبوع السابق بنسبة 1%.

ورصد تحليل جولد بيليون، انخفاض سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.2% في طريقه إلى إنهاء تداولات شهر يناير على انخفاض بعد 3 أشهر من المكاسب، وذلك بالتزامن مع تقلص توقعات الأسواق بشأن خفض الفائدة الأمريكية في وقت مبكر من هذا العام.

أظهرت البيانات الأمريكية التي صدرت هذا الأسبوع عن الاقتصاد الأمريكي ، نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الرابع بأعلى من المتوقع بنسبة 3.3%، بينما كانت التوقعات تشير إلى نمو بنسبة 2.0%، وكان الاقتصاد الأمريكي قد سجل نموا في الربع الثالث بنسبة 4.9%.

كما أظهرت البيانات أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي نما بشكل أسرع من المتوقع في الربع الرابع مع انحسار الضغوط التضخمية وسط إنفاق استهلاكي قوي، مما يشير إلى أن الاقتصاد بدأ عام 2024 بشكل قوي، بينما أظهر تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري ارتفاع بنسبة 2.9% على المستوى السنوي خلال شهر ديسمبر، وكانت التوقعات إلى زيادة بنسبة 3.0% وكانت القراءة السابقة مرتفعة بنسبة 3.2% في نوفمبر، وبذلك يكون انخفض التضخم السنوي إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 2021.

وتشير التوقعات إلى إن انخفاض التضخم إلى أقل من 3% يمنح الاحتياطي الفيدرالي مجالاً لخفض أسعار الفائدة، ولكن مع إظهار الاقتصاد الأمريكي مرونة قوية فإن تهديد التضخم لم ينحسر بعد.

وتنتظر الأسواق الأسبوع القادم اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأول لهذا العام، وسط توقعات متزايدة أن البنك سيبقي على أسعار الفائدة وعلى سياسته النقدية دون تغيير، ولكن اهتمام الأسواق سينصب على أية تلميحات من قبل البنك على مستقبل أسعار الفائدة وأي إشارة من شأنها أن تساعد الأسواق على توقع موعد البدء في خفض الفائدة.