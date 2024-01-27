برلمانية تقدم مقترحا لحل أزمة الذهب في مصر.. فيديو

قالت نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، إن هناك مشكلة في أسعار الذهب في مصر مرتبطة بالأزمة العالمية.

وأضافت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "لدينا مشكلة داخلية أخرى في الأسواق المصرية الخاصة بالذهب وهي قلة المعروض"، مشيرة إلى أنه: "إذا كان المعروض متوفرا في الأسواق؛ سيفرق كثيرا في الأسعار".

وأشارت إلى أن: "الذهب أصبح ملاذا آمنا جدا ومشروعا.. ويلجأ إليه الكثير؛ لحفظ مدخراتهم"، موضحة أن: "مجلس الوزراء أصدر قرارا برفع الجمارك عن الذهب القادم من الخارج، وهو ما أحدث حالة من الانتعاش في الأسواق فيما يخص الذهب، لذلك اقترحت مد سريان هذا القرار إلى قرابة العام".