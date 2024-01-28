شكري: الإعتداءات الإسرائيلية في غزة سبب ما يشهده البحر الأحمر من مخاطر

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أنه ناقش مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال اجتماعهما اليوم بالقاهرة، التطورات الأخيرة في البحر الأحمر واليمن وتداعياتها على أمن المنطقة وحرية الملاحة في المنطقة.

وقال وزير الخارجية سامح شكري، خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي، أن حرية الملاحة العالمية لها حقوق ومبادئ أساسية ، على الجميع الالتزام بها، مؤكدا أن ما يشهده البحر الأحمر من مخاطر، هو نتيجة للتوتر في المنطقة بعد الممارسات الاسرائيلية في غزة.

التوقف الفوري لاطلاق النار

وأشار وزير الخارجية، إلى أنه تناول مع وزير الخارجية السعودي، تطورات الأوضاع في السودان واتفقنا على ضرورة التوقف الفوري لاطلاق النار في غزة.

