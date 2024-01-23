هانى شنودة يكشف كواليس اختيار مسلسل حالة خاصة لأغانى فرقة المصريين

كشف الموسيقار هانى شنودة عن رد فعله فور علمه بأن فريق عمل مسلسل "حالة خاصة" يستعين ببعض أغانى فرقته "المصريين" التى انشائها.

وقال هانى شنودة فى تصريح خاص لـ صدى البلد: الأمر اسعدني، خاصة أن هذه الأغانى مع التغير التكنولوجى الذى طرأ على الساحة الغنائية، ربما كان من الصعب تقديمها مجددا، وعند معرفتى وسماعى للأغانى التى اختارها فريق العمل، وافقت على العمل.

وأشار إلى أن هذا الاختيار يعكس نوعا من التقدير لجميع أعضاء فرقة المصريين، وهى أيضا لمسة وفاء لمن رحلوا من الفرقة مثل تحسين يلمظ وممدوح قاسم، وهذا كان أيضا دافعا لى بالمشاركة فى العمل كنوع من الوفاء لهم.

وأضاف هانى شنودة: أننى لن أنسى هذه الفرقة التى ساهمت فى نجاح عدد كبير من المطربين، وضمت فى عضويتها أيضا عدد من المواهب وهم منى عزيز وإيمان يونس وعمر جوهر.

وأوضح أن فريق عمل المسلسل حدثه قبل أن يشارك فى العمل برغبتهم في الاستعانة ببعض أغانى فرقة "المصريين" التى قمت بتأسيسها فى عام 1977، ووجدتها خطوة إيجابية لعرض موسيقى فرقة المصريين مجددا بالساحة الفنية.

هانى شنودة

وطرحت منصة watch it الحلقات الخامسة والسادسة من مسلسل “حالة خاصة”، الذي يقوم ببطولته كل من غادة عادل وطة الدسوقي.

وحملت الحلقات العديد من الأحداث ، ومنها قيام أماني النجار" غادة عادل “ بترك مسؤولية المكتب لناديم ” طه الدسوقي " خلال فترة إجازتها.

فيما وافقت رام الله علي الزواج من زوج أماني النجار، إلا أنه تغيب عن الحضور ، لتواجه مشكلة انتهاء فترة إقامتها ، ليحضر نديم في اللحظات الأخيرة.

واستمر عز “ حسن ابو الروس ” في سرقة أفكار نادين حيث ادعي أنه استطاع برفقة رام الله أن يجد حلا لقضية انتحار.

تفاصيل مسلسل حالة خاصة

مسلسل حالة خاصة من بطولة غادة عادل وطه الدسوقى وأحمد طارق وحسن ابو الروس والفنان أحمد أمين كضيف شرف في الحلقة الأولى.

وتدور أحداث مسلسل حالة خاصة حول شخص يعاني من التوحد يقرر التقدم للعمل في مكتب محامية شهيرة.