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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

اعتزلت منذ 4 سنوات.. معلومات عن مي فخري و20 صورة مثيرة للجدل

مى فخرى
مى فخرى

أثارت مي فخري حالة من الجدل الواسع بعد ظهورها عبر حسابها على موقع التيك توك وذلك بعد قرار الاعتزال وارتداء الحجاب منذ 4 سنوات ونرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عنها و20 صورة لها. 

- مي فخري، فنانة مصرية ولدت في القاهرة، تنقلت في طفولتها بين السعودية ومصر بسبب عمل والدها هناك.

- مي فخري، الأخت الصغرى لـ أخواتها.

- بدأت مي فخري، طريقها من خلال العمل كـ موديل، ثم العمل في مجال الإعلانات والفيديو كليب لمدة 15 سنة.

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مي فخري 

- فازت مي فخري، بمسابقة mission fashion لعام 2009، من الوطن العربي.

- عملت مي فخري، كمذيعة علي روتانا موسيقى في برنامج 360 درجة.

- شاركت مي فخري في العديد من الأعمال الفنية، من بينها: (افراح إبليس، البيت الكبير، الجزء الثالث من مسلسل نصيبي وقسمتك، هبة رجل الغراب) وغيرها.

- كان احدث أعمال الفنانة مي فخري، مشاركتها بالجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس" للفنان جمال سليمان.

- تفاجأ متابعو مي فخري، بقرار إرتدائها الحجاب، لاسيما وأن لديها العديد من الصور الجريئة على السوشيال ميديا ظهرت في عدد منها وهي ترتدي المايوه.

كانت مي فخري، حذفت جميع صورها التي ظهرت بها بشعرها، وبدأت منذ عدة أشهر بمشاركة جمهورها فيديوهات دينية وتوعوية تحدثت من خلالها عن المرحلة التي وصلت إليها من الإيمان. 

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