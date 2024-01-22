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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

لأول مرة.. فنانة شهيرة تكشف عن سر عدم إعلان زواجها من منتج كبير

جيسى عبدو
جيسى عبدو

كشفت الفنانة جيسى عبدو عن تفاصيل زواجها لأول مرة بعد ظهورها فى برنامج "كلام نواعم" حيث تتحدث عن علاقتها بزوجها وسر عدم الإعلان من قبل.

وقالت جيسى عبدو : متزوجة منذ فترة ولكن لم أعلن عن زواجى الا للمقربين فقط وذلك بسبب حرصى على عدم دخول أى شخص فى حياتى الشخصية.

وأضافت عبدو : أنا متزوجة من المنتج مفيد الرفاعى وقد نشرت من قبل صورة معه وأثارت حالة من الجدل بسبب عدم معرفة البعض بزواجنا.

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جيسى عبدو

نشرت الفنانة جيسي عبدو لمتابعيها فيديو جديدًا عبر خاصية الأستوري على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة من سيارتها.

تفاصيل إطلالة جيسي عبدو

وارتدت جيسي عبدو، بالطو من القطيفة والفرو حول الأكتاف باللون الأسود ، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.

واعتمدت جيسي عبدو فى المكياج على جمال بشرتها مع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك روز، مع وضع الماسكارا والكحل الاسود، والآي لاينر، مع اختيار الأي شادو بألوان ترابية ناعمة لتبرز جمال عينيها.

واختارت جيسي عبدو رفع خصلات شعرها السوداء بعملها ذيل حصان عبر ظهرها بتسريحة انسيابية ناعمة لتكمل من رقة وجمال إطلالتها.

وأكملت جيسي عبدو إطلالتها ببعض الإكسسوارات الناعمة، حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الفضي ، مع نظارة شمسية باللون الأسود، وهو ما أعطاها إطلالة جذابة وناعمة.

جيسى عبدو وزوجها المنتج مفيد الرفاعى
جيسى عبدو وزوجها المنتج مفيد الرفاعى
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