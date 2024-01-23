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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تطورات حالة أحمد العوضي الصحية.. ومحمود حمدان يحذف بوست مرض الفنان

أحمد العوضى
أحمد العوضى

قرر المؤلف محمود حمدان حذف البوست الخاص بالفنان أحمد العوضي والذى أعلن فيه عن تعرض أحمد العوضي لـ أزمة صحية ونقله إلى المستشفى.

ومن المتوقع أن يغادر أحمد العوضي المستشفى خلال الساعات القليلة القادمة او غدا على أقصى تقدير وذلك بعد تحسن حالته الصحية.

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أحمد العوضى

كشف المؤلف محمود حمدان عن تعرض الفنان أحمد العوضي لوعكة صحية ، نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج .

وقال محمود حمدان عبر صفحته على موقع فيسبوك : “دعواتكم لأخويا أحمد العوضي بالشفاء، أحمد ممنوع عنه الزيارات وهو محجوز في المستشفى بقاله يومين لصعوبة حالته".

ويشارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، هدى المفتي، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

من ناحية أخرى، يعرض للفنان أحمد العوضي حاليا فيلم الاسكندراني، والذي يتعاون فيه مع المخرج خالد يوسف .

والفيلم بطولة كل من الفنان أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبد الله، إنتصار، عصام السقا، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

أعلن الفنان أحمد العوضي، طلاقه من الفنانة ياسمين عبد العزيز مما آثار حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. 

أحمد العوضى الفنان احمد العوضي فيلم الاسكندرانى مسلسل حق عرب محمود حمدان

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