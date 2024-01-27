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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المنتخب المصري يذبـ ح عجلا لفك النحس.. تعليق صادم من إبراهيم فايق

صدى البلد

علق الإعلامي إبراهيم فايق على ذبح اتحاد الكرة عجل لتصحيح مسار منتخب مصر قبل مباراة الكونغو من بطولة كأس الأمم الإفريقي

 

وقال فايق  :  منتخب مصر ذبح عجلًا لفك لنحس قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية، في 2024 يامؤمن لما اقرأ خبر عني متعلق بالإصابات وسلامة اللاعبين، ميكونش ليه علاقة بفكرة هناك تطور ملف إصابة اللاعبين في المنتخب.


وأضاف :  المفروض في هذه المرحلة نشوف خبر عن تطوير أجهزة العلاج والاستشفاء الخاصة بجهاز بمنتخب بعد تكرار إصابات اللاعبين، ولما نشوف خبر على شبكة إخبارية كبيرة متعلق بالمنتخب المصري ترجع بينا للعصور الوسطى،

 

وواصل : احنا 317668 حاجة عفى عليها الزمن، ولو عايزين نعمل خير في المطلق هذا أمر جيد، لكن ميكنش خبر يطلع رسمي اني ذبحت علشان فك حالة النحس والوقاية من الإصابات.

 

 و اختتم فايق حديثة:  لأجل النبي خدوا بالكم، علشان خاطرنا بلاش الأخبار، دي أبوس إيديكم، وممكن نطلع لقدام شوية .

منتخب مصر ذبح عجل منتخب مصر يذبح عجلا تصريحات ابراهيم فايق

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المنتخب المصري يذبـ ح عجلا لفك النحس.. تعليق صادم من إبراهيم فايق

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