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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هاني شنودة: إنسانية مسلسل حالة خاصة شجعتني على عمل الموسيقى التصويرية.. فيديو

الموسيقار الكبيرهاني
الموسيقار الكبيرهاني شنودة

قال الموسيقار هاني شنودة الموسيقار، إن الحالة الإنسانية في مسلسل "حالة خاصة "، وستخدام أغاني "فرقة المصريين" شجعته على عمل الموسيقى التصويرية له، مؤكداً أنه تلقى ردود أفعال كثيرة من أهالي حالات توحد، وتهنئة على مسلسل "حالة خاصة".

هاني شنودة: أغنية "لما كان البحر أزرق"من أكثر الأغاني قرباً لقلبي

وأضاف هاني شنودة عبر لقائه على فضائية "إكسترا نيوز"، أن منتج مسلسل "حالة خاصة يتسم بالذكاء الشديد، لإستخدامه أغاني "فرقة المصريين" في المسلسل، لافتاً إلى أن الموسيقى لتصويرية لها دور كبير في توضيح المشاعر الداخلية للممثل.


وأشار هاني شنودة الموسيقار الكبير إلى، أن أغنية "لما كان البحر أزرق"من أكثر الأغاني قرباً لقلبه ، وهي ضمن الأغاني التي دعمت المرأة، لافتاً إلى أنه يتحفظ على مصطلح الألات الغربية لأن الألات الموسيقية مرسومة جميعها على جدران المعابد الفرعونية.
ولفت هاني شنودة إلى، أنه لمح في عمرو دياب النجومية منذ بدايته، وهو مطرب دائم التفكير، مضيفاً أن "فرقة المصريين " لم تترك حالة إنسانية أو إجتماعية لم تتناولها.

هاني شنودة حالة خاصة الموسيقى التصويرية حالات توحد فرقة المصريين

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