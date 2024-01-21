هاني شنودة يكشف لصدى البلد سر تدخل عمرو دياب لمشاركته في حالة خاصة

كشف الموسيقار هانى شنودة عن تفاصيل مشاركته فى مسلسل "حالة خاصة" والذى يعرض حاليا فى إحدى المنصات الإلكترونية.

وقال هانى شنودة فى تصريح لصدى البلد : كان فريق عمل المسلسل استعان ببعض أغانى فرقة "المصريين" التى أنشأتها، وكان يتحدث المنتج طارق الجناينى مع عمرو دياب ويحكى له تفاصيل العمل وفكرته، وطرح عمرو دياب على المنتج الاستعانة بى فى العمل، لكن بسبب هذه الشائعة لم يحدثونى فى البداية، وقال المنتج لـ "عمرو دياب" هل من الممكن أن نستعين بالموسيقار هانى شنودة فى مسلسل "حالة خاصة"، وخاصة أننى أعلم أنه لم يقدم الموسيقى التصويرية منذ فترة طويلة، وكان رد عمرو دياب له تواصل معه، واعرض عليه الفكرة وهو لن يمانع، وكل يتردد عنه غير صحيح، وبالفعل حدثنى طارق الجناينى والمخرج عبد العزيز النجار والمؤلف مهاب طارق وجلسنا سويا، واتفقنا على وضع الموسيقى التصوير للعمل، وأنا أوجه الشكر إلى عمرو دياب، الذى ساعدنى فى وضع حد لهذه الشائعة، كان سببا فى مشاركة بهذا العمل المختلف.

هانى شنودة

طرحت منصة watch it الحلقات الخامسة والسادسة من مسلسل “ حالة خاصة ” ، والذي يقوم ببطولته كل من غادة عادل وطة الدسوقي .

وحملت الحلقات العديد من الأحداث ، ومنها قيام أماني النجار" غادة عادل “ بترك مسؤولية المكتب لناديم ” طه الدسوقي " خلال فترة إجازتها.

فيما وافقت رام الله علي الزواج من زوج أماني النجار، إلا أنه تغيب عن الحضور ، لتواجه مشكلة انتهاء فترة إقامتها ، ليحضر نديم في اللحظات الأخيرة .

واستمر عز “ حسن ابو الروس ” في سرقة أفكار نادين حيث ادعي أنه استطاع برفقة رام الله أن يجد حلا لقضية انتحار .

تفاصيل مسلسل حالة خاصة

مسلسل حالة خاصة من بطوبة غادة عادل وطه الدسوقى وأحمد طارق وحسن ابو الروس وضيف الفنان أحمد أمين كضيف شرف في الحلقة الأولى .

وتدور أحداث مسلسل حالة خاصة حول شخص يعاني من التوحد يقرر التقدم للعمل في مكتب محامية شهيرة .