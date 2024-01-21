بحب أروح المقابر.. فنانة شهيرة تثير الجدل بتصريح غريب.. فيديو

أثارت الفنانة فايا يونان حالة من الجدل الواسع بعد تصريحاتها المثيرة للجدل عن زيارتها للمقابر أثناء ظهورها فى برنامج كتاب الشهرة للاعلامى على ياسين.

وقالت فايا يونان : أنا بحب أروح المقابر جدا لأنه مكان بيحسسني بالسكينة وبيفكرنا قد ايه الحياة قصيرة، أنا متصالحة مع فكرة الموت... كل شيء مكتوب واحنا مش بنختار اليوم اللي بنتولد فيه وأكيد مش بنختار اليوم اللي بنموت فيه، فعلينا ان احنا نعيش بأفضل شكل ممكن تجاه نفسنا وتجاه اللي حوالينا، ونفكر إيه المهم بعد ما نموت".

وأضافت فايا يونان : بزور المقابر لما بتكون نفسيتي مش كويسة علشان تتحسن، بزور قبر أخويا في السويد وبشوف سكينة ومشاكلك بتشوفها صغيرة.

فايا يونان

وكشفت الفنانة فايا يونان عن سعادتها البالغة أثناء مشاركتها فى حفل افتتاح مهرجان محكي القلعة فى دورته الـ31.

وقدمت فايا خلال هذا الحفل العديد من أشهر أغانيها القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني زمن الفن الجميل للراحلة شادية كما قدمت ولأول مرة أغنية طير قلقان الأغنية المصرية التى طرحتها فى ألبومها الأخير.

وعن الأغنية قالت فايا يونان فى تصريح خاص لصدى البلد أنها قدمت فى ألبومها الأخير أغنية طير قلقان باللهجة المصرية فى تجربة جديدة عليها ومختلفة تماما عن أى تجربة مضت.

وأضافت فايا أنها تعتبر أغنية طير قلقان من أسهل وأمتع الأغاني التى قدمتها فى الألبوم لكون اللهجة المصرية سهلة للغاية على عكس باقى اللهجات.

وتابعت فايا أنها استمتعت جدا بتصوير الأغنية فى العديد من الأماكن السياحية المصرية، وأكثر سعادة بردود الأفعال علي الأغنية وقت طرحها شهر يونيو الماضي.