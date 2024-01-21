عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بحب أروح المقابر.. فنانة شهيرة تثير الجدل بتصريح غريب.. فيديو

فايا يونان
فايا يونان

أثارت الفنانة فايا يونان حالة من الجدل الواسع بعد تصريحاتها المثيرة للجدل عن زيارتها للمقابر  أثناء ظهورها فى برنامج كتاب الشهرة للاعلامى على ياسين.

وقالت فايا يونان : أنا بحب أروح المقابر جدا لأنه مكان بيحسسني بالسكينة وبيفكرنا قد ايه الحياة قصيرة، أنا متصالحة مع فكرة الموت... كل شيء مكتوب واحنا مش بنختار اليوم اللي بنتولد فيه وأكيد مش بنختار اليوم اللي بنموت فيه، فعلينا ان احنا نعيش بأفضل شكل ممكن تجاه نفسنا وتجاه اللي حوالينا، ونفكر إيه المهم بعد ما نموت".

وأضافت فايا يونان : بزور المقابر لما بتكون نفسيتي مش كويسة علشان تتحسن، بزور قبر أخويا في السويد وبشوف سكينة ومشاكلك بتشوفها صغيرة.

إيرادات الأفلام.. نور النبوى يتفوق على الجميع.. وبيومى فؤاد نمبر 8

بعد شائعات ارتباطها.. ماذا قالت شيرين عبد الوهاب في أول ظهور ؟

ياسمين عبد العزيز تخرج عن صمتها وترد على ليلى عبد اللطيف

مبعرفش أتكلم.. عمرو دياب يثير الجدل فى حفل joy awards

فايا يونان

وكشفت الفنانة فايا يونان عن سعادتها البالغة أثناء مشاركتها فى حفل افتتاح مهرجان محكي القلعة فى دورته الـ31.

وقدمت فايا خلال هذا الحفل العديد من أشهر أغانيها القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني زمن الفن الجميل للراحلة شادية كما قدمت ولأول مرة أغنية طير قلقان الأغنية المصرية التى طرحتها فى ألبومها الأخير.

وعن الأغنية قالت فايا يونان فى تصريح خاص لصدى البلد أنها قدمت فى ألبومها الأخير أغنية طير قلقان  باللهجة المصرية فى تجربة جديدة عليها ومختلفة تماما عن أى تجربة مضت.

وأضافت فايا أنها تعتبر أغنية طير قلقان من أسهل وأمتع الأغاني التى قدمتها فى الألبوم لكون اللهجة المصرية سهلة للغاية على عكس باقى اللهجات.

وتابعت فايا أنها استمتعت جدا بتصوير الأغنية فى العديد من الأماكن السياحية المصرية، وأكثر سعادة بردود الأفعال علي الأغنية وقت طرحها شهر يونيو الماضي.

الفنانة فايا يونان برنامج كتاب الشهرة المطربة فايا يونان أغاني فايا يونان اعمال فايا يونان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضعها في مأزق .. صور صادمة لفستان شيرين من حفل joy Awards

800 جنيه|تراجع مفاجئ في سعر الذهب بعد تخطيه 4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

الذهب يواصل الهبوط.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

رسميا بتوجيهات رئاسية| موعد زيادة المرتبات والمعاشات للتخفيف عن المواطنين

تقلبات جوية عنيفة وممطرة| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

سعر الذهب في مصر اليوم 21-1-2024

مفاجأة غير سعيدة لمروج شائعة خيانة صلاح محسن لاعب الأهلي لزوجته

ياسمين صبري بموقف محرج.. ماذا حدث بحفل joy awards 2024؟

موضوعات متعلقة

بعد الصلح بينهما.. أصالة تعلق على جائزة أنغام في حفل joy awards

شريف رمزى يعلن عن عودته بمسلسل العالم w

بعد الظهور المفاجئ.. قصة عودة نجاة الصغيرة إلى الغناء وحب كامل الشناوى لها

بعد شائعات ارتباطها.. ماذا قالت شيرين عبد الوهاب في أول ظهور ؟

إيرادات الأفلام.. نور النبوى يتفوق على الجميع.. وبيومى فؤاد نمبر 8

جمعية أهالى "قفط" تستضيف فعاليات مسرح الجنوب بقنا

طلاقات النجوم بالجملة في يناير..انفصال ياسمين عبد العزيز مفاجأة..وأمير طعيمة يثير الجدل

هالة صدقي تحتفل بفيلم الملكة مع بنات السعودية

ترشيحاتنا

تأجيل دعوى مرتضى منصور لوقف برنامج رياضي شهير

وزير الآثار: يجب التركيز على السياسات التشريعية وتطويرها لخلق مناخ سياحي جيد

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر والقنوات الناقلة

أمطار وسيول والحرارة هتنزل 5 درجات.. الأرصاد تحذر من طقس الغد.. تفاصيل

177 مصنعا بنفس كفاءة المستورد.. ماذا فعلت الدولة لتوطين صناعة الأدوية؟

%75 للطب و70% للصيدلة.. بشرى سارة للطلاب بالتقديم بالجامعات الأهلية التيرم الثاني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

13 عاما.. طفـ.لة أمريكية تنقذ نفسها من الاختطاف باستخدام "لافتة غريبة"| صور

تعرف على سعر فستان أمينة خليل في حفل joy awards

أبرزهن درة ومنى زكي.. شاهد أجرأ الإطلالات باللون الأحمر للنجمات بحفل joy awards

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر.. والقنوات الناقلة لها

فيديو

بحب أروح المقابر.. فنانة شهيرة تثير الجدل بتصريح غريب.. فيديو

بعد الصلح بينهما.. أصالة تعلق على جائزة أنغام في حفل joy awards

تنحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو للحظة سقوط مدير شركة أمام موظفيه

شريف رمزى يعلن عن عودته بمسلسل العالم w

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ