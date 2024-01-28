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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الطريق نحو لقب الكان.. منتخب مصر جاهز لترويض فهود الكونغو.. فيديو

المنتخب المصري
المنتخب المصري

عرض برنامج "صباح جديد"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "الطريق نحو لقب "الكان".. المنتخب المصري  جاهز لترويض فهود الكونغو" سعيا وراء تعويض العروض الضعيفة في مباريات دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويلعب منتخب مصر ضد نظيره الكونغولي في دور الـ16، ورغم أنه كان من بين المنتخبات المرشحة لنيل اللقب قبل انطلاق البطولة إلا أن أداء الفراعنة في دور المجموعات لم يرتقِ إلى التطلعات وتلقى انتقادات شديدة بعدما تأهل بشق الأنفس إلى دور الـ16.

ولم تكن بداية البطل التاريخي للبطولة الأفريقية التي توج بها 7 مرات موفقة في النسخة المقامة بكوت ديفوار، حيث استهل مبارياته في البطولة بالتعادل مع منتخبات موزمبيق غانا وكاب فيردي بهدفين، ليحصد 3 نقاط وحالفه الحظ بالصعود ثانيا، ما تسبب في مواجهة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب انتقادات عديدة، لكنه يأمل في كسر عقدة هذا الجيل الذي خسر المباراة النهائية مرتين.

في المقابل، لن تكون مهمة الفريق سهلة على الإطلاق، خصوصا أنه سيواجه منتخب الكونغو الديموقراطية الذي سبق أن فاز باللقب مرتين في عامي 1968 و1974، ولا يختلف حال المنتخب الكونغولي كثيرا عن حال المنتخب المصري حيث تأهل لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته بعدما حصد 3 نقاط فقط جمعها من التعادل مع زامبيا والمغرب بهدف والتعادل أمام تنزانيا سلبيا.

الكان المنتخب المصري فهود الكونغو كأس الأمم الافريقية مصر

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