السجن 7 سنوات لمتهم بقـ.تل شخص في شبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالسجن لمدة 7 سنوات بحق سائق لاتهامه بقتل شخص بطعنه بصدره بسلاح أبيض، أثر مشادة كلامية بينهما، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 35140 لسنة 2023 جنايات قسم شبرا الخيمة ثان، والمقيدة برقم 3801 لسنة 2023 كلي، أن المتهم "مصطفى م م"، 24 سنة، سائق، مقيم ببهتيم شبرا الخيمة ثان، قام في يوم 3 / 7 / 2023، بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان، بقتل المجني عليه أحمد محمد سنوسي - بغير سبق إصرار ولا ترصد - بإنه وعلى إثر مشادة كلامية فيما بينهما أشهر المتهم سلاحا أبيض - مطواة - وسدد للمجني عليه طعنة قاسية بالسلاح المار بيانه استقرت بصدره قاصداً إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.