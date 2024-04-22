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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد ناجي قمحة: إيران أدارت حروبا بالوكالة لتدمير القوى والركائز العسكرية بالإقليم

قمحة
قمحة

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، إنّ كل من إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي لديهما مصالح قومية وكذلك مصر وكل دولة عربية، مشددًا على ضرورة إدراك وظيفة الدولة في هذه اللحظة.

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وأضاف "قمحة" خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "حروب الوكالة تُدار من خلال دول وليس بالجماعات والتنظيمات والأشخاص المسلحة، فهناك دولة ارتضت في لحظة من اللحظات على مر تاريخنا الحديث أن تمارس حربا بالوكالة لتدمير القوى والركائز العسكرية في الإقليم مثل العراق في حرب لمدة 8 سنوات ثم اختفى العراق من على الساحة".

وتابع الكاتب الصحفي: "الجسد العربي أفرز المبادرة العربية للسلام ويتحرك في قلب أروقة المنظمة الأممية من خلال مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ويستطيع الحشد لدعم القضية الفلسطينية وليس دعم أي فصيل أو تنظيم".

وأكد أن الجسد العربي تقودُه دولة لديها رؤية لهذا الصراع هي الأصوب منذ انطلاق أحداث وتداعيات السابع من أكتوبر وحتى هذه اللحظة، إذ تواجه هذه الدولة تداعيات جمة من النواحي كافة.

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