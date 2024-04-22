عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب شيكابالا.. الغندور يهاجم خالد طلعت: تقدر تقول على الخطيب ولا تخاف

صدى البلد

هاجم الإعلامي خالد الغندور خالد طلعت  بسبب تصريحاته الاخيرة عن شيكابالا عبر حسابه بموقع فيسبوك.

 

وقال الغندور : تقدر يا خالد طلعت  تقول إحصائية كابتن محمود الخطيب في مباراة القمة الاهلي و الزمالك  ولا تخاف  و كابتن احمد سليمان يزعل منك ، لكن تقدر تقول شيكابالا .

 

على الجانب الاخر هاجم الإعلامي خالد الغندور بعض جمهور الأهلي بعد انتقاداتهم لاحتفالات فريق الزمالك بعد الفوز علي الأهلي في المباراة الأخيرة بالدوري الممتاز.

 

وقال الغندور عبر لايف عبر حسابه بموقع فيسبوك: الناس اللي زعلانه و بتقول شيكابالا نزل ياخد اللقطة بعد فوز الزمالك علي الاهلي في الدوري فيها ايه ما فريقه كسب .

 

و تابع الغندور :ايه الفرحة الرهيبة الي فرحها الاهلي بعد الفوز علي انبي ، ماهو ماتش في الدوري برضه، هو انت لما كسبت المحلة و انبي خدت بطولة.

الاعلامي خالد الغندور النادي الأهلي مهيب عبدالهادى خالد طلعت تصريحات مهيب عبد الهادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

طارق السعيد: مشوفتش حاجة وحشة من الأهلي وتصريحاتي ضده كانت بالأمر

تضامنا مع المقاطعة.. محافظ بورسعيد يرفض دخول سوق السمك لحين خفض الأسعار

الغندور يهاجم مهيب عبد الهادي: «تقدر تعرض حاجة عن الخطيب ولا هتتمنع؟»

عرس جماعي.. رئيس الإمارات يحتفل بزفاف ابنته ضمن أفراح آل نهيان

احتراق 7 سيارات و6 تكييفات إثر حريق في جراج عقار بالجمالية

ابعد عن شيكابالا .. ناقد رياضي يحذر إبراهيم سعيد في منشور مثير

تحذير من الأرصاد بسبب سوء الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

ديربي الغضب| إنتر يتوج بلقب الدوري الإيطالي بعد الفوز على ميلان

بقذائف الهاون.. كتائب القسام تقصف تجمعات لجنود الاحتلال شمال وغرب غزة

تموين القاهرة: رقابة مكثفة على المخابز للتأكد من الالتزام بأوزان أرغفة الخبز

إصابة وكيل وزارة الزراعة واثنين آخرين في حادث مروري بالمنيا

مسئولون أمريكيون: إسرائيل لم تضع خطة لإجلاء المدنيين من رفح الفلسطينية

لميس الحديدي لأصحاب المخابز: مش عاوزين بعد شوية نلاقي الأوزان خفت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشجعات الريدز في حب صلاح.. مسيرة بقميص ولوك الملك المصري بشوارع ليفربول

الملكة رانيا تخطف الأنظار بأناقتها في أحدث ظهور | شاهد

أرخص من الجاهزة.. طريقة عمل فطائر الجبنة والزعتر

مي كساب تثير الجدل بعد ظهورها بالمايوه.. سعره صادم

فيديو

المدينة الفاضلة.. مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة بعد 4000 سنة

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ