بسبب شيكابالا.. الغندور يهاجم خالد طلعت: تقدر تقول على الخطيب ولا تخاف

هاجم الإعلامي خالد الغندور خالد طلعت بسبب تصريحاته الاخيرة عن شيكابالا عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال الغندور : تقدر يا خالد طلعت تقول إحصائية كابتن محمود الخطيب في مباراة القمة الاهلي و الزمالك ولا تخاف و كابتن احمد سليمان يزعل منك ، لكن تقدر تقول شيكابالا .

على الجانب الاخر هاجم الإعلامي خالد الغندور بعض جمهور الأهلي بعد انتقاداتهم لاحتفالات فريق الزمالك بعد الفوز علي الأهلي في المباراة الأخيرة بالدوري الممتاز.

وقال الغندور عبر لايف عبر حسابه بموقع فيسبوك: الناس اللي زعلانه و بتقول شيكابالا نزل ياخد اللقطة بعد فوز الزمالك علي الاهلي في الدوري فيها ايه ما فريقه كسب .

و تابع الغندور :ايه الفرحة الرهيبة الي فرحها الاهلي بعد الفوز علي انبي ، ماهو ماتش في الدوري برضه، هو انت لما كسبت المحلة و انبي خدت بطولة.