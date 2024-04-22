فودة يستقبل رئيس مركز بحوث الصحراء لإعداد المؤتمر الدولي لتحلية المياه

استقبل اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ ، اليوم الاثنين، الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء واللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي الخامس لتحلية المياه تحت عنوان "مستقبل تحلية المياه في مصر والشرق الأوسط"، والمقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو ٢٠٢٤، والذي ينظمه مركز التميز المصرى لأبحاث تحلية المياه بالمشاركة مع المؤتمر اليورو متوسطى لتحلية المياه EURO-MED 2024 والذى تنظمه الجمعية الأوروبية لتحلية المياه EDS.

وأشاد المحافظ بالمؤتمر الذي يناقش مشكلة تواجه التنمية المستدامة فى مصر والشرق الأوسط.

وأوضح الدكتور حسام شوقى أن المؤتمر يهدف الى الفعالية العلمية التواصلية إلى تعزيز الحوار والتبادل المعرفي حول مستقبل تحلية المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف زيادة الوعي بأهمية استخدام التقنيات الحديثة في تحلية المياه وتعزيز الاستدامة البيئية في هذا المجال، وتابع ان المؤتمر يسعى أيضًا إلى تحسين جودة المياه المتاحة للاستهلاك البشري والزراعة والصناعة، من خلال استعراض أحدث الابتكارات والتطورات في تكنولوجيا تحلية المياه والطاقة.

ووجه محافظ جنوب سيناء بتذليل اية معوقات وتوجيه الدعم الكامل لخروج المؤتمر بصورة تليق بوضع مصر الاقليمى والدولى.

حضر اللقاء اللواء أحمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة.