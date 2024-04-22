عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة يستقبل رئيس مركز بحوث الصحراء لإعداد المؤتمر الدولي لتحلية المياه

فودة مع رئيس بحوث
فودة مع رئيس بحوث الصحراء

استقبل اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ ، اليوم الاثنين، الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء واللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي الخامس لتحلية المياه تحت عنوان "مستقبل تحلية المياه في مصر والشرق الأوسط"، والمقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو ٢٠٢٤، والذي ينظمه مركز التميز المصرى لأبحاث تحلية المياه بالمشاركة مع المؤتمر اليورو متوسطى لتحلية المياه EURO-MED 2024 والذى تنظمه الجمعية الأوروبية لتحلية المياه EDS.

وأشاد المحافظ بالمؤتمر الذي يناقش مشكلة تواجه التنمية المستدامة فى مصر والشرق الأوسط.

وأوضح الدكتور حسام شوقى أن المؤتمر يهدف الى الفعالية العلمية التواصلية إلى تعزيز الحوار والتبادل المعرفي حول مستقبل تحلية المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف زيادة الوعي بأهمية استخدام التقنيات الحديثة في تحلية المياه وتعزيز الاستدامة البيئية في هذا المجال، وتابع ان المؤتمر يسعى أيضًا إلى تحسين جودة المياه المتاحة للاستهلاك البشري والزراعة والصناعة، من خلال استعراض أحدث الابتكارات والتطورات في تكنولوجيا تحلية المياه والطاقة.

ووجه محافظ جنوب سيناء بتذليل اية معوقات وتوجيه الدعم الكامل لخروج المؤتمر بصورة تليق بوضع مصر الاقليمى والدولى.

حضر اللقاء اللواء أحمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة.

جنوب سيناء فودة بحوث الصحراء مؤتمر المياة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

طارق السعيد: مشوفتش حاجة وحشة من الأهلي وتصريحاتي ضده كانت بالأمر

احتراق 7 سيارات و6 تكييفات إثر حريق في جراج عقار بالجمالية

تضامنا مع المقاطعة.. محافظ بورسعيد يرفض دخول سوق السمك لحين خفض الأسعار

ابعد عن شيكابالا .. ناقد رياضي يحذر إبراهيم سعيد في منشور مثير

الغندور يهاجم مهيب عبد الهادي: «تقدر تعرض حاجة عن الخطيب ولا هتتمنع؟»

تحذير من الأرصاد بسبب سوء الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة

عرس جماعي.. رئيس الإمارات يحتفل بزفاف ابنته ضمن أفراح آل نهيان

ترشيحاتنا

سفير مصر الأسبق في تل أبيب: الحكومة الإسرائيلية المقبلة ستكون أكثر تطرفا

بلومبرج تكشف طريقة هجوم جيش الاحتلال على رفح.. وأمريكا ترفض كل الاقتراحات

أبلكيشن جديد لتقديم الطلبات.. حظر التصالح في مخالفات البناء لهذه الحالات

رمضان عبد المعز: بهذه الطريقة تستطيع التوكل على الله في حياتك

محافظو الجمهورية يهنئون الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء

تحذير من الأرصاد بسبب سوء الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملكة رانيا تخطف الأنظار بأناقتها في أحدث ظهور | شاهد

أرخص من الجاهزة.. طريقة عمل فطائر الجبنة والزعتر

مي كساب تثير الجدل بعد ظهورها بالمايوه.. سعره صادم

تعرضت للإهانة بسبب الحجاب.. رجل فرنسي يبصق على فتاة مسلمة في إسبانيا

فيديو

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

متشتريش دلوقتي| الغرف التجارية تؤكد انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية في هذا الموعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ